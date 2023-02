Ya somos más los opositores, asegura Santiago Creel

En las pasadas elecciones federales, la alianza Va por México opositora logró 20 millones de votos, un millón menos que la coalición Morena, PT y Verde, lo que para Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial del PAN en 2024 es muestra de que si toda la oposición se suma pueden derrotar al régimen.

Entérate: Resultó un súper traidor: Creel se deslinda de García Luna y pide investigación a fondo

Si hubiéramos juntado todo, la oposición hubiéramos juntado 23 millones de votos y la coalición oficial con 21. Es decir, ya somos más los opositores al régimen, comenta en entrevista con El Sol de México, el hoy presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Creel Miranda afirma estar puesto para ocupar el cargo que honraría para sacar al país de las divisiones en que está metido, porque no hay un solo caso en el mundo, que una nación dividida se haya desarrollado a la altura de sus necesidades. “Lo más grave que nos puede pasar es estar divididos”.

Usted ya levantó la mano para la Presidencia. ¿Qué le ofrece a los mexicanos?

Lo primero que tendría que hacer es conciliar y reconciliar, mi idea ha sido de diálogo, construcción y acuerdos. Lo segundo que deseo encabezar es la reconstrucción institucional del país. Una República sin instituciones no es República, no hay manera de que resuelva sus conflictos internos y que los resuelva por la vía del Estado de Derecho, por lo tanto, quiero restablecer el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución.

También deseo reinsertar a México en el mundo, pero no a través de Cuba, Nicaragua o Venezuela, sino a través de los países democráticos americanos y por supuesto europeos, asiáticos y demás continentes.

El país necesita construir un relevo generacional, es el deber de la generación que consolidamos, el proceso de una nación democrática, construir ese relevo que pueda encabezar un gobierno que genere las condiciones para que quienes están abajo de la nuestra edad puedan tomar las riendas políticas del país.





Explicaque desea reinsertar a México en el mundo, pero no vía Nicaragua, Cuba o Venezuela, sino con países democráticos americanos y de otros continentes | Foto: Romina Solís

¿Cómo generar esas condiciones?

Ofrezco mi experiencia, no es que vaya yo a reconstruir el país o que lo vaya yo a conciliar o que vaya yo a estar restablecer el Estado de Derecho, como es combatir la violencia, yo ya lo hice no es una promesa, lo hecho toda mi vida desde el grupo San Ángel, pasando por la construcción de los acuerdos que nos permitieron instalar esta Cámara de Diputados con la primera mayoría opositora.

CNDH, Inai y buena parte de las instituciones modernas del país, los tratados que me tocaron suscribir en el Senado con la Unión Europea, Asia.

Una de las batallas que habrá de enfrentar es al interior de su partido, con sus compañeros. ¿Cómo va a convencer Santiago al PAN para que sea el elegido?

Lo que decida mi partido, de acuerdo con los estatutos, me sujetaré a esa determinación, sé competir con las reglas de la democracia y mi sujetaré a ellas.

Creo que en el caso del PAN todos los actores políticos y liderazgos lo que quisieran ver es alguien que puede representar al partido en su plataforma.

Para entender mejor: Da AMLO la razón a Felipe Calderón: oposición debe elegir a su candidato

La coalición Va por México buscará sus propias reglas para elegir candidato. ¿Santiago Creel se ve en esa boleta?

Me veo más bien compitiendo bajo las reglas de la coalición. Yo estoy en un plano distinto, deseo registrarme como precandidato hoy en mis condiciones de aspirante. Además, mis deseos es ser el primero en hacer ese registro y me voy a sujetar a lo que establezca mi partido lo que establezca la coalición.

Estoy seguro que podré fortalecer al pueblo democrático de México como nadie, como nunca se ha visto en este país.

¿Santiago Creel comienza a buscar aliados de su propio partido para que lo apoyen en esta elección interna del aspirante?

No es que busque, yo he tenido aliados desde hace muchísimos años. He sido parte del partido y de la dirigencia del partido, desde hace muchos años soy de los liderazgos que he estado en las buenas y en las malas y en las medianas. Entonces esas ya están hechas, no hay ni siquiera que renovarlas, pero lo que sí es conveniente que ya cuando esto se abra, después de presentar el proyecto ya puntual a quienes por muchos años han sido los aliados.

El PAN cuenta con la fortuna de tener aliados externos como PRI y PRD y es en un proceso que se va construyendo a lo largo de los años y por eso creo que tengo los atributos para gobernar en un sistema de coalición.

Si hubiéramos juntado todo, la oposición hubiéramos juntado 23 millones de votos y la coalición oficial con 21. Es decir, ya somos más los opositores al régimen

Santiago Creel Miranda, en entrevista con El Sol de México.





| Foto: Romina Solís



Los ciudadanos ya no quieren promesas de gobierno como lo han hecho PAN, PRI y PRD. ¿Cómo convencer a una sociedad cuando no se ha cumplido con las promesas de campaña ni de gobierno?

Yo no creo que pueda ir por la vida prometiendo cosas incumplidas. Fui parte de la construcción de una alianza en la cual sacamos 20 millones de votos. Ahí está, contra 21 millones de votos de la coalición oficial.

Si hubiéramos juntado todo, la oposición hubiera juntado 23 millones de votos y la coalición oficial con 21. Es decir, ya somos más los opositores al régimen.

Hacer lo mejor para que, para instalar por vez primera en la historia política del país un gobierno de integración plural y de coalición, eso nunca lo ha habido.

No es que vayamos a gobernar a la antigua como nuestros partidos tradicionales e históricos, es algo totalmente nuevo, nunca ha habido un gobierno de coalición en el país y de integración plural, equilibrio naturales.

No vamos a tener un Presidente que divida sino que una, no vamos a tener un presidente en las mañaneras que quiera gobernar por decreto, se va a gobernar con los equilibrios de la pluralidad y lo que va a gobernar es el reflejo de lo que es el pueblo, el pueblo es diverso y plural que se va justamente a traducir en un gobierno plural y diverso, pero con un orden democrático para poder ser eficaz.

¿Cuáles serían los temas, que si fuera en este momento presidente del país los pusiera en marcha?

Reconciliación para evitar la división que fomenta el actual presidente; la reconstrucción de instituciones; el fortalecimiento de la división de poderes; la reconstrucción de muchos de los órganos autónomos, no solamente desde el punto de vista de su fortalecimiento institucional, sino en la integración de muchos de ellos cuyos integrantes o directivos no están cumpliendo sus funciones y la parte presupuestaria; modernizarlos las instituciones.

Paralelamente a la reconciliación y a la reconstrucción institucional, el combate a la violencia. No podemos tener 147 mil muertos dentro en cuatro años de gobierno, es un saldo de guerra. Lo reconozca López Obrador o no lo reconozca, es su falla, es el fracaso de su estrategia de abrazos y no balazos, son 140 mil homicidios violentos, más 40 mil desaparecidos, más 14 mil feminicidios, es un saldo que yo no le encuentro el calificativo, es un saldo criminal.

Gobernar es darle las oportunidades a cada uno como la necesite, en cada estado, en cada región y cada circunstancia, es tratar igual a los desiguales, es una manera totalmente diferente de abordar y no con un tren maya que destruya la naturaleza, con un tren que va a ser deficitario, nunca vamos a volver a tener la flora y la fauna en las regiones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dos Bocas, eventualmente cuando empiece a producir los barriles de petróleo, lo más probable es que el mundo vaya ya por las energías renovables y las refinerías queden cada vez más rezagadas y sólo mente hay que preguntar cuánto nos costó la mitad de la refinería de Deer Park, Texas, el sobre costo de la refinería Dos Bocas. Es decir, una mala inversión y una mala inversión de carácter social, esos mismos recursos que podrían estar alimentando el bienestar social del país.

| Foto: Romina Solís