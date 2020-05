Yeidckol Polevnsky asume control de Morena en Jalisco

Tras cinco años de fracasos para instalar una dirigencia estatal de Morena en Jalisco y rumbo a las elecciones del 2021, el Comité Ejecutivo Nacional decidió designar a Yeidckol Polevnsky con el encargo de Secretaria de Morena en el Estado.

El Presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar designará a los secretarios estatales para el acompañamiento de los trabajos y consensos necesarios, según un acuerdo al interior de Morena.

Lo anterior se determinó en una sesión virtual por los tiempos de pandemia Covid-19 y se plasmó en un documento de siete páginas que se ha distribuido prácticamente a todos los actores.

Se asegura que están enterados de ello delegados nombrados en las presidencias, secretarías de organización y de finanzas de los comités estatales.

Política Tribunal Electoral valida elección de Ramírez Cuéllar como presidente de Morena

Determinaron dentro de dicho encuentro que es esencial que el Comité Ejecutivo Nacional establezca un plan de organización para atender la problemática actual de cada estado y hacen énfasis en varios, incluyendo Jalisco, como los que mayor número de problemas han encontrado. El resto de la lista se completa con: Durango, Sinaloa, Tlaxcala y Quintana Roo.

En una lista de catorce secretarios del Comité Ejecutivo Nacional como responsables en los Estados es donde aparece el nombre de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, actual Secretaria General del Partido.

Dentro del documento en poder de EL OCCIDENTAL se destaca que “Es pertinente señalar que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alfonso Ramírez Cuéllar, estará designado en todos los estados para el acompañamiento de los trabajos y consensos necesarios, con la finalidad de que realicen la unificación de las fuerza políticas de MORENA en la entidad”.

Se destaca en el punto once del escrito que: “El trabajo de los secretarios designados es buscar propuestas para integrar las Comisiones en los Estados en los que no se cuente con dirigencia estatal, y/o que no cuenten con presidente del Comité Ejecutivo Nacional que coadyuven en organizar el trabajo territorial y reactivar los comités de protagonistas del cambio, bajo el principio de fortalecer las estructuras de defensa del voto y promoción del voto, en virtud de que está en puerta el proceso electoral 2021”.

Política Yeidckol acepta resolución de Tribunal pero prepara ofensiva

Se hace énfasis en que es necesario “realizar un trabajo territorial para asegurar el triunfo de MORENA y el avance de la 4T”.

E insiste en el punto doce que “la comisión nombrada en cada estado sea la encargada de defender la postura del Gobierno Federal, ante los ataques de los adversarios políticos.

Asimismo, se deberá encargar de unificar las diferentes fuerzas políticas del Estado en aras de construir una unidad en beneficio de Morena y en defensa de los postulados de la 4T”.

Los secretarios -precisa al final el documento- serán los responsables de la comunicación y supervisión de la Comisión, deberán dar seguimiento a los trabajos desempeñados por la Comisión nombrada y realizarán el informe correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional, por lo que contará con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional para su actuación en los estados.

Política "Morena será un partido muy grande", augura Ramírez Cuéllar

Conoce más...

La lista de secretarios a cargo de los distintos estados:

1. Baja California: Gonzalo Machorro.

2. Durango: Adolfo Villareal.

3. Coahuila: Hortencia Sánchez Galván. 4. – Guanajuato: Cuauhtémoc Becerra.

5. Guerrero: Esther Araceli Gómez.

6. Jalisco: Yeidckol Polevnsky

7. Michoacán: Felipe Rodríguez

8. Morelos: Edi Margarita Soriano

9. Nuevo León: Artemio Ortiz

10. Puebla: Carlos Alberto Evangelista.

11. Quintana Roo: Janix Liliana Castro.

12. Sinaloa: Carol Berenice Arriaga.

13. Tlaxcala: Xóchitl Nashielly Zagal.

14. Veracruz: Hugo Alberto Martínez