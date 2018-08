Yeidckol Polevnsky permanecerá un año más como presidenta de Morena

Ciudad de México.-Dentro de los ajustes tomados en el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, se acordó que la presidente nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, permanezca un año más en la coordinación del partido, y además que la Dirección Nacional nombrará dirigencias estatales provisionales en donde sea necesario; también se acordó la creación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, el cual será la instancia partidaria con Autonomía que forme los cuadros políticos de este partido.

En un acuerdo a mano alzada, los congresistas de Morena avalaron reformar los estatutos de su partido para que su actual dirigente, quien tomó las riendas del Morena en diciembre pasado, en sustitución del ahora presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirija el destino de su organización política hasta noviembre de 2019.

Asimismo, se acordó la conformación de una escuela de formación política denominada Instituto Nacional de Formación Política, para nuevos militantes de Morena, la cual dijo el presidente electo, al hacer uso de la palabra, que, es relevante su creación, porque con ella, Morena evitará que “haya influyentísmo, corrupción, amiguísimo, sectarismo, nepotismo”, o alguna otra lacra de la política; pues agregó que, con este instituto se dará una doctrina de honradez que transforme a México: “se requieren ideales y principios; gente que esté dispuesta a heredar pobreza a sus hijos, pero no deshonra.

No queremos la politiquería, no es llegar por llegar (a los cargos de elección popular), no es encaramarnos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio, por eso tenemos que apoyar que se tenga esta escuela”, propuso el presidente electo, al sugerir la creación de este órgano a sus congresistas.

