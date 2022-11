Yo no llamé a votar “en avalancha” por Morena, dice AMLO sobre elecciones de 2024

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado ayer a la gente para votar “en avalancha” en las elecciones de 2024 y así lograr mayoría en el Congreso para no dejar solo al próximo presidente de la Cuarta Transformación, este viernes aclaró que no está llamando a votar “por ningún partido”.

“Yo no dije que sea una avalancha de votos o no recuerdo para un partido en particular. Yo no hablé de un partido en particular, es que cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación, sea partido o bloque de partidos, coaliciones”, dijo.

Por lo anterior insistió en que si el próximo presidente que lleve adelante su movimiento transformador no cuenta también con la mayoría del Congreso, “no va a poder hacer nada” ya que para gobernar un presidente requiere de la mayoría simple en el Congreso o de lo contrario “va a parecer florero”, apuntó.

Ayer, López Obrador, al llamar al voto parejo por el próximo candidato que abandere su proyecto político, dijo: “Aprovecho para decirle a la gente porque a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas, cuando vengan las campañas no solo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación apoyar también votando por los candidatos al Congreso, porque sino lo van a ningunear”.

Acusó que durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, su secretario de Hacienda, Agustin Carstens, lograba que se aprobara su presupuesto de manera unánime pues daba “moches”.

Además, criticó las propuestas de los intelectuales Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín para votar de manera equilibrada, distribuyendo el poder entre el presidente y el Congreso. Dijo que estos intelectuales defienden a la oposición pues robaban y gozaban de privilegios.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que gracias a los cambios legislativos que ha impulsado en su administración, como la revocación de mandato y la eliminación del fuero presidencial, existe el mecanismo para quitar a un mandatario si no funciona.

Asimismo, insistió en convocar a la ciudadanía a que participe en su marcha del domingo 27 para conmemorar su victoria electoral en 2018 y “celebrar” los cambios que ha hecho en su gobierno.