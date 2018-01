Yo no me fui del PRD, el PRD se fue de mí: Mayans Canabal

“¡Yo no me fui del PRD, el PRD se fue de mí! A mí me pueden doblar, pero no me quiebran. Se lucha desde adentro para poder cambiar las cosas hasta que llega el momento de que se da cuenta uno que no es así”, manifiesta el senador con licencia por tiempo indefinido, Fernando Mayans Canabal, quien el 29 de diciembre, abandonó las filas del partido del sol azteca después de más de cinco lustros de militar bajo su escudo.

El legislador, en una entrevista con El Sol de México revela que desde el 20 de noviembre ya estaba designado el candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco. “La decisión ya se había tomado de dedazo y no iban a jugar conmigo de que era un proceso de seriedad, de transparencia y honestidad”, asevera el tabasqueño.

Ahora, el simpatizante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), refiere que había participado en el proceso interno del partido en el PRD para obtener la candidatura para la gubernatura de Tabasco, sin embargo, la decisión, dijo, fue tomada con base en una encuesta realizada por una empresa vinculada al grupo Atlacomulco.

“Nosotros no podemos avalar eso. Era un procedimiento oscuro, de dedazo, aunado a que como se va enterando uno de todos esos acuerdos que se hicieron allá en México, en lo oscurito…”, afirmó.

Luego salieron a decir que hubo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y dijeron que iban a hacer otra encuesta con Mendoza y Asociados, que la iban a dar a conocer a fin de este mes o a mediados del que viene; pero que no anulaba la encuesta anterior.

DESACREDITA AL FRENTE

Por otra parte, el senador aseguró que un grupo pequeño de personas tomó el control del partido, y sumado a su desacuerdo con el frente, lo orilló a tomar la decisión de renunciar.

“No puedo avalar un proceso de esas características porque ellos lo pueden hacer legal pero no legítimo y entonces, pues decidimos, siempre he sido así, congruente con mi manera de ser y de pensar, ir luchando por la democracia, por Tabasco, por México”, enfatiza.

Y continúa: “Todo Tabasco está sometido a muchas calamidades. Estamos en primer lugar en inseguridad, en desempleo, en corrupción, en fin. Entonces, la única manera es seguir luchando. A mí me pueden doblar, pero no me quiebran, subraya”.

¿Por qué irse a Morena?

Por apoyar a mi paisano. Esto es un asunto de paisanaje, pero además México requiere de que llegue una gente como Andrés Manuel López Obrador a hacer el cambio del país de fondo, para transformar a México y no seguir con más de lo mismo: Ya lo vivimos 12 años con el PAN; ya lo hemos vivido con el PRI con el tema de la corrupción impresionante.

La única manera es decir: ya un alto a esto. Ahora que se da la oportunidad con el cambio en la Presidencia de la Republica y ayudar a López Obrador quien además es mi paisano y amigo. Hemos luchado siempre juntos. Tengo que ser congruente. Por eso, ya mi salida del PRD.

¿Entonces, cómo queda la bancada, ya muy diezmada?

Pues ya los que quedan hasta ahí, son un suplente y luego, los compañeros que son seis o siete ya no quedan más. (Con la renuncia de Mayans quedaban 8 y con la licencia de Alejandra Barrales, sólo 7. Al inicio de la LXIII Legislatura, en el 2015 eran 21 los senadores de esta bancada. Representaban el 16.4% del Senado. Ahora solo representan el 5.5% de la Cámara Alta)

Para que haya una fracción se requieren cinco senadores. Seguirá la fracción del PRD ahí, obviamente. Mis respetos y cariño a mis compañeros de partido. Y repito y no me fui del PRD, el PRD se va de mí con la pérdida de principios y valores, reitera.

Refiere: Ya lo habían dicho Pablo Gómez, Cuauhtémoc Cárdenas, lo han dicho tantos personajes fundadores que había que democratizar al partido, que había que acabar con las tribus que tanto daño le han hecho y los intereses personales y de grupo; pero bueno, siguen en la misma dinámica.

Reflexiona: Si fuera convenenciero estuviera yo ahí, Me pusieron alfombra roja y podría haber aceptado una agenda muy cómoda; pero eso no va conmigo. Yo lucho por todos, por el pueblo, principalmente por la gente que menos tiene.

¿Qué le dijo el senador Luis Sánchez, el coordinador de la bancada?

Lo lamentó mucho. Lo lamento; pero ya no había manera de cambiar las cosas dentro, entonces, vamos a tratar de cambiarlas desde afuera.

¿Será candidato a gobernador de Tabasco por Morena?

No. Morena ya tiene un precandidato al gobierno de Tabasco que es el compañero Adán Augusto López Hernández, senador con licencia.