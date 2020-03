Yo no me puedo poner en cuarentena por Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de aislarse y ponerse en cuarentena ante el brote de Covid-19 en nuestro país, justificando que la situación está controlada, “no hay desbordamiento del coronavirus”.

"No me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como tampoco los médicos, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones", reiteró en conferencia matutina el titular del Ejecutivo.

En ese sentido dijo estar cumpliendo con los protocolos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, por lo que llamó a la población a acatar las disposiciones, "nos conviene, hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desboramiendo del coronavirus”, insistió.

Desde Palacio Nacional informó que trabaja todos los días para atender la emergencia sanitaria y dio a conocer que antes de la mañanera, se dedica un tiempo diario para atender el tema durante la reunión de seguridad. " Estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus", agregó.

Respecto a sus giras, López Obrador dijo que la que tiene programada para el fin de semana en Bahía de Banderas, Mexicali, San Luis Río Colorado y Badiraguato, está dedicada a la supervisión se programas de desarrollo urbano, los cuales no pueden detenerse porque significan empleos.

En ese sentido, pidió que nadie lo reciba en los aeropuertos durante sus giras para guardar la Sana Distancia y dijo que el que vaya es "conservador" o porque lo mandaron para "sacar la nota".

El mandatario también criticó la actuación del presidente del director de Coparmex, Gustavo A. de Hoyos, de ser un supuesto representante de empresarios, “quiere ser candidato y sólo me ataca. Espero que no le mande provocadores”, aseveró.

“Que me dejen porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras”, dijo el titular del Ejecutivo.