"Yo no odio a nadie, estoy luchando por mis ideales", AMLO revira a Coparmex

Salina Cruz, Oaxaca.- Puerto Escondido, Oax.- Luego de que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, pidiera tolerancia a Andrés Manuel López Obrador por las acusaciones que realizó el lunes contra el dueño de Grupo México, Germán Larrea, el tabasqueño explicó que él no se maneja bajo la ira, sino por ideales, en busca de un gobierno plural.

"Yo no odio a nadie, a mi me mueve el amor y yo sé lo que es el perdón. No estoy luchando por la ira que tengo, no, estoy luchando por las convicciones, por los ideales que tengo, no vamos a perseguir a nadie de la mafia del poder, no se van a tener que ir al destierro", expresó durante su discurso en Puerto Escondido, Oaxaca.

Machistas a volar

Al cierre de su gira proselitista, acompañado de las candidatas al Congreso de la Unión, así como de las dirigentes estatales de Morena, mandó a volar a los machistas al avión del presidente Enrique Peña Nieto.

"Arriba las mujeres. Hay que dejar a un lado el machismo, hay que aceptar que las mujeres son más trabajadoras, más fuertes, más inteligentes, y al que no le guste: que se vaya a volar al avión de Peña Nieto", pronunció entre vivas para las oaxaqueñas.

"Me llaman populista para sembrar temor"

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia", Morena-PT-PES, dijo que, quienes lo tachan de pupulista, nisiquiera conocen el significado y sólo están usando el término para sembrar temor entre los votantes, con tal de no perder sus privilegios.



Dicen mis adversarios que eso es populismo y eso me tiene sin cuidado, para todo sacan lo del populismo ni siquiera saben de lo que se trata, es como algo que da miedoAndrés Manuel López Obrador

Recalcó que si sus propuestas de aumento salarial a los trabajadores y disminución del ingreso de los funcionarios públicos, es populismo, "que me apunten en la lista".

"No me importa si bajar los sueldos de los de arriba y aumentar los de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista", retó.