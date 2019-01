Yo respeto: AMLO sobre comparación de Trump de México con Afganistán

Luego de que esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que México vive una crisis humanitaria peor que Afganistán, López Obrador se limitó a decir que “respeta”.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre lo dicho por Trump y solo dijo:

Respeto, yo respeto

Emulando al entrenador Bora Milutinovic el mandatario mexicano no quiso tocar el tema.

Esta mañana Trump aseguró que la crisis humanitaria que se vive en la frontera se está extendiendo por todo su país.

A través de su cuenta de Twitter Trump dijo que la situación es peor que en Afganistán.

Very sadly, Murder cases in Mexico in 2018 rose 33% from 2017, to 33,341. This is a big contributor to the Humanitarian Crises taking place on our Southern Border and then spreading throughout our Country. Worse even than Afghanistan. Much caused by DRUGS. Wall is being built! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019

La cifra “récord” de asesinatos en México es justificante, según Trump, para construir el muro fronterizo… “¿Por qué ninguna persona sana quiere construir un muro?”, se preguntó al mismo tiempo que afirmó que, de todas maneras, su construcción ha comenzado y no parará hasta que termine.