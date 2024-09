Yunes Márquez impugnará su expulsión del PAN ante el Tribunal Electoral

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez afirmó que impugnará su expulsión del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pues consideró que se trata de un hecho antidemocrático.

“Los propios estatutos del partido le indican que no puede ser reconvenido un legislador por sus opiniones y mucho menos por el voto en uno u otro sentido en cualquiera de las iniciativas y voy a combatir este intento de expulsión, les voy a ganar y los voy a dejar en ridículo”, apuntó ante medios de comunicación.

“Apenas empezó el proceso, no he sido expulsado todavía, pero creo que es una muestra de total antidemocracia, un partido político no puede obligar a sus legisladores a votar en uno u otro sentido”, agregó.

Yunes Márquez fue el único senador de oposición que asistió este viernes a la sesión del Senado, en donde se declaró la constitucionalidad de la reforma judicial, la cual, también votó a favor cuando el dictamen se discutió en el pleno, el martes pasado. Su voto le dio a Morena la mayoría calificada para aprobar la iniciativa.

Apenas unas horas después de que la reforma judicial se aprobó en el Senado, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) avaló expulsar de sus huestes a Yunes Márquez y a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Al ser el único legislador de oposición presente en el Senado, Yunes Márquez apuntó que él asistió porque es su responsabilidad constitucional. En contraste, ningún otro senador o senadora del PAN, PRI o MC llegaron a la cita, pues anticiparon su ausencia por estar en contra de la reforma judicial y su declaratoria de constitucionalidad.

“Vine porque es mi responsabilidad constitucional venir a las sesiones como cualquier otro senador de cualquier partido, si ellos decidieron no venir están en su derecho de hacerlo pero yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad”, dijo.

El senador rechazó rumores como su posible afiliación al PT, así como sobre el estatus jurídico de su familia, con lo cual negó que hubiera órdenes de aprehensión en contra de su familia.

Luego de dar su voto a favor de la reforma judicial, el veracruzano evitó hablar sobre si votará nuevamente a lado de Morena para aprobar reformas como el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; o la desaparición de órganos autónomos.

“Actuaré de manera independiente y libre y votaré a favor o en contra de lo que yo considere que es bueno para este país”, sostuvo.