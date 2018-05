Zavala cortará recursos a partidos políticos en beneficio de la cultura

La candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, se comprometió a impulsar la cultura y subir el índice de lectura, para lo cual, dotará de infraestructura de telecomunicaciones todo el país, y sostuvo que hay una enorme ausencia tecnológica y de infraestructura que no permite que todas las escuelas del país tengan internet.

Durante una charla con cibernautas, en la que estuvo acompañada por su asesora en la parte política cultura, Consuelo Sáizar, Zavala sostuvo que si se les quitan los 12 mil millones de pesos que reciben de financiamiento los partidos políticos y se destina a la cultura, su presupuesto subiría al doble de lo que hoy tiene, es de decir 24 mil millones de pesos, y la meta es llegar hasta los 50 mil millones de pesos.

La exprimera dama de México, detalló que la cultura favorece a las empresas familiares, las cooperativas la creatividad y la democratización del crecimiento económico, por ello, sostuvo que el “Turismo Cultural” favorece el crecimiento de un país.

Al responder los planteamientos de los cibernautas, Margarita Zavala dijo que su plan para fomentar lectura en menores, es la creación de bibliotecas de aulas, “si nuestros niños no ven a los adultos leer va a ser complicado”.

Por su parte Consuelo Saizar sostuvo que México requiere trasformar su economía industrial en economía de servicios, transformara de maquiladora a una de talentos, “somos extraordinarios maquiladores, pero tenemos muchos talentos”.

Zavala a favor del cine

La candidata también se comprometió con el cine mexicano haciéndolo más accesible “no es posible que sea tan caro al cine” tenemos que buscar un acceso mayor al cine y la distribución requiere de una mayor impulso para que las películas se puedan quedar mas tiempo y no solo las muy comerciales.

También habló de Andrés Manuel López Obrador a quien le criticó sus discursos de odio y desprecio por los demás “cuando Eugenio Derbez dijo que no creía que Obrador fuera la mejor opción, le cayó una andanadas de insultos, deberíamos tener mucho mas cuidado, no podemos caer en ello, deberíamos, todos los liderazgos, no engancharnos en odios, si él (Obrador) lo hace, ustedes no se enganchen”.

Por la mañana, Zavala, estuvo en la Delegación Iztapalapa, en donde, sorpresivamente se presentó ante la ciudadanía. En su cuenta de Twitter, Zavala publicó: ¡Hoy estuve en las calles de Iztapalapa haciendo campaña al lado de los ciudadanos. ¡Muchas gracias por su apoyo!

