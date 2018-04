Zavala "entiende" reunión de obispo con narcos pero rechaza amnistía de AMLO

La candidata independiente a la presidencia de la república, Margarita Zavala, fijó su postura tras la declaración de Andrés Manuel López Obrador de "ver con buenos ojos" que integrantes de organizaciones religiosas pacten con el crimen organizado.

En su cuenta de Twitter, Zavala escribió; "entiendo que un Obispo, ante la ausencia cobarde del Estado, recurra al diálogo con criminales. Pero eso no justifica a los llamados a la impunidad de López Obrador. No a una amnistía a criminales. Sí a la paz con ley y justicia".

Entiendo que un Obispo, ante la ausencia cobarde del Estado, recurra al diálogo con criminales. Pero eso no justifica los llamados a la impunidad de López Obrador. No a una amnistía a criminales. Sí a la paz con ley y justicia — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 4 de abril de 2018

Foto: Cuartoscuro

La declaración surge tras un mitin de AMLO en Coahuila donde celebró que el religioso se atrevió a hablar con narcos; al respecto dijo "Que bien que él (Obispo de Chilapa) se atrevió a hacer eso y que se esté exhortando para que no haya violencia, que no le quiten la vida a nadie, ni a candidatos ni a ciudadanos, que no haya sufrimientos para nuestro pueblo, que yo creo que eso lo tenemos que hacer todos, buscar la reconciliación, la paz, la tranquilidad en México".



El pasado viernes el Obispo de la Diócesis Chilpancingo – Chilapa, Salvador Rangel Mendoza sostuvo una reunión con líderes del crimen organizado de la Sierra de Guerrero, quienes le dijeron que no asesinarán a candidatos durante este proceso electoral y exigieron que los abanderados de los partidos cumplan sus promesas.