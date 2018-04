Zavala pide a empresarios no conformarse con candidato menos malo

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala envío un mensaje a los empresarios para no conformarse con el candidato menos malo.

Pidió a los empresarios que pongan en el centro a México y no al miedo, "a ya saben quien, no al voto de pánico, la autoridad es un ciudadano con poder, exijan y actúen en congruencia y debemos regresarle la dignidad a la presidencia".

Durante su participación en el 101 Asamblea General de Socios de American Chamber México, "Compromisos urgentes para el México que queremos", la candidata crítico a sus adversarios, indicando que Andrés Manuel Lopez Obrador es el ropavejero de la política "donde todo cabe, sea bueno o malo y ha renunciado a sus identidades, mientras que José Antonio Meade es un priista por conveniencia, la corrupción del PRI lo detienen, mientras que Ricardo Anaya es el pracmatismo de la politica, "hay un desdibujamiento de la política y ha convertido esto un carnaval de vanalidades".

Ante empresarios reunidos en el Club de Industriales de la Ciudad de México, la candidata dijoque podemos tener una economía que nos permita crecer del 2.5 o 3 que hemos venido creciendo, "he estadoen los momentos históricos del país, estamos en una encrucijada del pasado y el futuro, conozco a México mejor que todos los candidatos".

Gómez de Campo detallo que en materia de seguridad, la reestructurará y sacará de la Secretaría de Gobernación y la pondrá en una secretaría de seguridad ciudadana, además fortalecerá la Policía Federal.

Respecto a la inacción de gobernadores, la expanista dijo que el mando unico no es la clave, es el control de confianza, en el sistema nacional policial debemos poner los incentivos para policias y fortalecer la ley de contabilidad y lavado de dinero.

Los empresarios preguntaron como poner orden en la politica, Margarita propuso un padrón único para evitar las duplicidades, que es el presupuesto base cero, evaluar cada programa ya que tenemos mas de 5 mil programas contra la pobreza y generar una clase media mas fuerte. " El ramo 23 es el fondo de moches que somete a los alcaldes y gobernadores, así esta y estos presupuestos se van a la corrupcion.

Refirio que la honestidad no es suficiente, tendrá una oficina de ética que permita prevenir la corrupción y desrregulare la economía.

"La transparencia será uno de mis objetivos el sistema nacional anticorrupcion debe ser implacable", dijo.

Por otra parte se dijo a favor de la reforma educativa, aunque señalo que ha faltado acompañar a los maestros que la reforma que no se implemento bien.

Al hablar de la relación México-Estados Unidos, Zavala expresó que el desprecio contra los mexicanos la daña, por lo que al presidente Donald Trump se le tiene que exigir respeto igual que a cualquier otro jefe de Estado y propuso fortalecer las relaciones con "los amigos de México", es decir con empresas, alcaldes e incluso con expresidentes de la unión americana.

"Les pido qué no se conformen y que no se rindan porque no se trata de seleccionar al mal menor, no se dejen, México, merece más que el menos corrupto y el menos malo... En las venas de México corre la honestidad y la integridad", añadió.

Después de su participación, Margarita Zavala señaló al Club de Industriales, indicando que se les olvida que son cuatro los que aparecerán en la boleta electoral.

A veces se les olvida que somos 4 en la boleta, pero aquí amablemente les dejé un recadito a mis amigos del Club de Industriales pic.twitter.com/Z64x8n5Eil — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 9 de abril de 2018













Con información de Notimex