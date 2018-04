Zavala rechaza declinar ante falta crecimiento en encuestas

LEÓN.- Margarita Zavala rechazó la posibilidad de declinar a su intención de buscar la Presidencia de la República ante la falta de crecimiento en las encuestas de preferencia electoral.

La candidata independiente señaló que se mantendrá en pie de lucha, hasta que termine el proceso electoral, el cual aseguró, puede ganarlo.

Al reiterar que no hará uso de las prerrogativas para financiar su campaña, dijo que será a través de los recursos de la sociedad como costeará sus actividades proselitistas.

Es por ello que después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó aumentar el financiamiento privado a favor de los candidatos independientes, la candidata celebró dicha resolución al considerar que eso permitirá tener una contienda más equitativa.

"Eso no significaba que yo estaba interesada en dichos recursos, para empezar porque a los ciudadanos no les debe costar tanto dinero, no los partidos políticos, no la democracia y realmente como he visto que se han gastado, si ayer hubo un candidato que tuvo cinco eventos yo les aseguro que cada evento pudo haber sido de un millón y también veo los de AMLO y los de Meade, el despliegue es grande", dijo.

“En realidad esta lucha por el tope de campaña, fue una lucha por la equidad, no porque esté de acuerdo en una que en una campaña presidencial tengan que gastarse 400 y tantos millones de pesos, no debería de ser tan cara con dinero público o privado", agregó.

Destacó que los candidatos independientes se enfrentan a grandes retos, entre ellos, la falta de recursos para promoverse políticamente.

En el tema de la violencia que se vive en Guanajuato y ante las declaraciones que hicieron el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quienes responsabilizaron al Gobernador Miguel Márquez Márquez por la violencia, Margarita Zavala, dijo que no se le puede achacar toda la responsabilidad a los estados y municipios, pues el Gobierno federal ha dejado de hacer muchas cosas.