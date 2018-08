Políticos divididos tras reunión de Meade con AMLO

Senadores del PRI, PAN y PT-Morena consideraron como un acto de civilidad, como muy positivo el encuentro Andrés ManuelLópez Obrador-José Antonio Meade. Ambos mostraron altura de miras, mucha madurez y darle vuelta a la página, señalaron.



“El que puedan reunirse y conversar es algo muy favorable. Es muestra de buscar la unidad, de aportar lo que se pueda aportar, porque ya no son los partidos los que están en juego sino la nación entera y los múltiples problemas que se tienen que enfrentar”, consideró el senador Enrique Burgos (PRI).

Otro priista, el senador Jesús Casillas, coincidió que este encuentro “denota madurez política. Es una buena señal. Se nota la sensibilidad política de poder caminar en los temas en que hay coincidencias. Habla de la estatura política de ambos, de darle vuelta a la página y trabajar por México”.

Y el senador Jorge Luis Lavalle, exdel PAN, comentó que es positivo el saber escuchar para tomar la mejor decisión. “Y el hecho de que el virtual Presidente electo, hoy por hoy, esté abriéndose para escuchar voces, no necesariamente de su partido con este tipo de apertura, es un mensaje positivo. Me pareció muy bien por parte delos dos. Espero que de verdad, este país vaya sumando para tratar de tener los mejores talentos al servicio de los mexicanos”.

Por separado, el senador Luis Humberto Fernández (PT-Morena)manifestó: Es un gran acto de civilidad de los dos. “Nos da una señal mayor de un proceso de reconciliación y también de la posibilidad de que todos los mexicanos, independientemente de su signo político, podamos trabajar por el bien de nuestro país”.

CONTRASTE

Por otra parte, el secretario general del PRD, Ángel Ávila, afirmó que el Primor se firmó desde mayo pasado y la reunión del viernes solo sella el pacto.

“Está consolidado el pacto del PRI y Morena, el pacto se firmó en el mes de mayo con los representantes del gobierno de Peña Nieto y el candidato López Obrador, y el pacto es que haya amnistía que no se investiguen los grandes casos de corrupción del sexenio pasado... Y que por supuesto no se toque el tema de la reforma energética, por eso hemos visto que Manuel Bartlett ha dicho que no se modificará ningún artículo constitucional de la reforma energética y después de eso José Antonio Meade fue a reunirse con López Obrador, sellando el pacto del Primor”.