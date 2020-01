Por falta de reglas en Insabi, cobran nuevas cuotas en hospitales

Por falta de reglas en Insabi, cobran nuevas cuotas

El inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha generado caos, pues pacientes beneficiarios del extinto Seguro Popular reclamaron que ahora ellos tienen que pagar por servicios que antes eran gratuitos, mientras la institución sigue sin lineamientos ni reglas de operación.

La Organización Editorial Mexicana realizó un recorrido en hospitales públicos del país, y encontró que pacientes y familiares denunciaron que, desde el comienzo del año, los costos de los servicios y medicamentos aumentaron.

En la Ciudad de México, Diana Rodríguez, madre de Yamila Chávez, quien desde hace cuatro años lucha contra el cáncer, aseguró que a partir de 2020 tendrá que asumir el gasto de sus radioterapias debido a que el Insabi no cubre estas terapias, lo que sí hacía el Seguro Popular.

“Anteriormente no tenía que pagar nada, las quimioterapias que se le dieron a mi hija nunca se les pagó, o sea, yo no pagué nada, el Seguro Popular me las cubría, me dieron el seguro de gastos catastróficos y con eso se cubrían lo que eran quimioterapias, internamientos y alguno otro medicamento que se podía cubrir con esto. Si necesitaban otro que no cubría esto, obvio yo lo tenía que comprar, pero no era una exageración”, aseveró con lágrimas.

Selene Jaimes tuvo que adquirir un kit de cirugía para su madre Eloísa Sánchez, con un valor de tres mil 800 pesos “por fuera”, ya que en el Hospital General de la Ciudad de México éste tenía un costo de cinco mil 500 pesos, gasto que en cuatro meses no había tenido que realizar desde que su mamá se atiende en este hospital.

Asimismo, refirió que los costos por la cama, o internalización, aumentó considerablemente, pues pasó de los 88 pesos a los 387 pesos. Al día de hoy, pagó una cuenta de dos mil 385 pesos por la estadía de su madre en este nosocomio..

