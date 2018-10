Preocupa a ONG plan de seguridad

En la clausura de los foros instrumentados para trazar la ruta de la pacificación de México, organizaciones civiles manifestaron su preocupación por la falta de claridad en las futuras políticas de seguridad del próximo gobierno federal.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, advirtió que la seguridad pública se debe abordar como tema técnico del Estado muy por encima de agendas políticas y personales, y que nunca debieron existir espacios para ocurrencias y caprichos, para el uso de policías como sirvientes de funcionarios, el acomodo de amigos y la prostitución de los instrumentos del Estado, degradándolos mediante espionaje y acoso a enemigos inexistentes.

En su discurso, la activista social acotó que no hay atajos y soluciones simples, “pero la línea que llevamos no es el camino”. “Los llamados de corte político son importantes, pero no son suficientes; para enfrentar la crisis se requiere presupuesto, experiencia”, subrayó Morera.

Foto: ROBERTO HERNÁNDEZ

En el foro se plantearon más de 50 propuestas para mejorar la seguridad y contribuir a la pacificación de México. Entre ellas, aprobar un salario mínimo homologado para policías, fortalecer las policías municipales y aumentar la plantilla de la Policía Federal. Revivir la Plataforma México.

En este contexto, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, coincidió en que se requiere un programa de cambio sin ocurrencias y, para ello, es necesario trabajar con un sentido de Estado.

“Debemos tener programas que nos trasciendan y que no lleguen en seis años a enmendarnos la plana porque diseñamos nuestras políticas de seguridad bajo una visión personal”, dijo.

Respecto al planteamiento que han hecho las organizaciones de que se triplique el gasto a seguridad que actualmente es de 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB), el próximo secretario de Seguridad Pública dijo que eso no será posible, “esa meta es imposible en virtud de prioridades como la pobreza desigualdad y marginación; por ello el resto es como utilizamos lo que actualmente tenemos”.

Habló de una falta de voluntad política para combatir la corrupción, con la cual, dijo, es posible optimizar la eficacia del aparato público para combatir la corrupción, por lo que destacó que no sólo hay que certificar a los cuerpos de seguridad, sino a las instituciones, porque en el diseño institución está la explicación de la deficiencia de las instancias de seguridad.

Foto: ROBERTO HERNÁNDEZ

Durazo informó que se reunirá con víctimas en Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Veracruz y Sinaloa, e indnicó que por cuestiones de tiempo se tienen que analizar las propuestas que ya se tienen para comenzar a diseñar la estrategia.

Por separado, la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó que los cinco Foros Escuchas para la Pacificación en los estados de Veracruz, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa y Tabasco serán reanudados.