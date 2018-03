Presidente de la CMIC pide a candidatos presidenciales no ser moneda de cambio electoral

Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pidió a los candidatos a la presidencia de la República no ser usados como moneda de cambio electoral, por lo que se debe continuar con la construcción de obras de infraestructura y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) bajo el Estado de Derecho.

“Ni a nosotros ni a ningún otro sector productivo se le debe utilizar para que a través de ellos se busque el apoyo electoral, lo ideal es conocer un plan de trabajo de los candidatos que nos genere bienestar”, dice a El Sol de México.

Se debe cumplir el estado de derecho en los contratos entregados para la construcción del Nuevo Aeropuerto, así como no es correcto “cortar” la obra por un tema político, expresó el empresario tamaulipeco, quien dirige el rumbo del sector desde hace un par de semana.

De diciembre de 2012 a 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó más de 335 mil millones de pesos para la construcción, modernización y conservación de la infraestructura carretera, así como se proyecta una inversión de unos 180 mil millones de pesos para levantar el NAICM y unos 59 mil millones de pesos para construir el Tren de Pasajeros México-Toluca.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, amenazó con frenar la construcción de la nueva terminal aérea, debido a que posibles irregularidades en la entrega de contratos públicos.

“No es prudente detener nada, pero si revisar lo que marca la ley en el término del combate a la corrupción y hacerlo todo transparente”, expresa el representante de las empresas, quienes emplean a un millón 602 trabajadores en el sector formal en 2017.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) instaló mesas para revisar la viabilidad aeronáutica y financiera del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México para que participarán todos los aspirantes presidenciales y no Andrés Manuel López obrador, candidato de Morena, recuerda Ramírez Leal, quien está preocupado por la inseguridad y la violencia enfrentada por las compañías encargadas de hacer carreteras, puertos y aeropuertos en México.

—¿Defenderán que el Aeropuerto y otras obras no sea moneda de cambio político?, se le cuestiona a Ramírez Leal.

—Claro que sí. Necesitamos dar certidumbre jurídica a la inversión y no se tiene que utilizar a un sector tan vulnerable como la construcción (como moneda de cambio). También, necesitamos que la infraestructura esté blindada para cualquier tema de discrepancia política. Si un proceso electoral afecta al desarrollo de la infraestructura de México va generar un problema de desempleo.

—¿La instalación de las mesas con AMLO envían una señal de que las obras no son perseguidas por la sombra de corrupción?

—Necesitamos que toda la inversión en infraestructura sea totalmente transparente y se le dé un seguimiento puntual de los contratos, pero lo que buscamos es que se cumpla con lo que está en la ley. Por su puesto que estamos en contra del cualquier acto de corrupción, de malos manejos y de falta de transparencia.

—¿La invitación a las mesas de revisión de contratos del NAICM se hizo con todos los candidatos?

—Nosotros buscaremos el diálogo con los sectores políticos, actualmente con los candidatos, así como con el gobierno de Enrique Peña Nieto seguiremos de la mano para que la planeación en materia de infraestructura sea la adecuada y genere impacto regional, dé la oportunidad de que nuestro país no se quede marginado. Se debe verificar que los presupuestos estén dirigidos a generar que las cadenas productivas no se detengan.

—¿Qué mecanismos piden para blindar las obras de infraestructura?

—A los candidatos debemos decirles que la planeación debe darse largo plazo y no solo para el período en el cual son electos, por lo que se debe crear un Consejo Nacional de Infraestructura o un Instituto de Planeación, que sean autónomos y no estén a decisión de campañas políticas.

—¿Es sano detener por algunos meses las licitaciones de obra pública y así no se contaminarlas por las elecciones?

—La construcción del Aeropuerto no está en condiciones de detenerse, sino se debe apurar y cumplir con los contratos comprometidos. No debemos estar expuestos a que por un tema electoral el país se detenga ni tampoco estar sujetos a cada vez que haya elecciones tengamos estas contrariedades. Con todos los candidatos haremos las mesas de trabajo llevando a los expertos y ayudarles a tomar las mejores decisiones y no a contentillo de algún grupo o para beneficiar alguno.

—¿Los constructores cómo se blindan para no pagar moches y sobornos en la obra pública?

—Nosotros tenemos que avanzar mucho en el Sistema Nacional Anticorrupción y que exista una plataforma de denuncia anónima para que se puedan seguir los casos. Aunque se dice que existen este tipo de malos manejos, pero no existen las denuncias para decirlo con toda propiedad.

—¿Qué más les afecta la extorsión del crimen organizado o las mordidas pedidas por los funcionarios públicos?

—Yo diría que la impunidad, porque en este momento no tenemos el seguimiento de los casos denunciados ante un Ministerio Público. No se tienen los datos para ver que se logró el objetivo de castigar al delincuente del lado que esté, pues puede ser político, empresario o delincuencia. Se necesita combatir la alta impunidad que hay en México.

—¿A cuánto ascienden los daños a la industria de la construcción por ambas extorsiones?

—No se tiene. Hay muchos dichos, pero hay poco respaldo para tener un cálculo. Si hay un hartazgo en este tema en México, así como los constructores lo han expresado y a la hora de recabar la información los empresarios no se atreven decir (cuánto pagan por extorsiones). El Sistema Nacional Anticorrupción debe estar muy apuntalado con el tema de la denuncia para que dé garantías a la ciudadanía para no tener ningún tipo de represalia.

—¿La delincuencia cuánto les está robando a las empresas constructoras en México?

—Se ha incrementado el robo de maquinaria y transporte, lo cual provocó un sobrecosto de entre 2 y 3 por ciento para las empresas, quienes contratan vigilancia y compran seguros para protegerse de la violencia. Si estamos compitiendo para tener utilidades de entre 5 y 7 por ciento, pues nos están dejando muy poco margen de utilidad.

—¿En qué estados se registra el robo a los constructores?

—En Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Querétaro y Guanajuato hemos tenido reportes de robo por parte de los constructores, a quienes les roban los equipos de trabajo. La incidencia delictiva en contra de las empresas afiliadas a CMIC ha aumentado en los últimos años, desgraciadamente.