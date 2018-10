Presupuesto de Egresos, a consulta popular

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que propondrán reformar el artículo 35 de la Constitución Política para someter a consulta popular el presupuesto gubernamental.



Actualmente, la Cámara de Diputados decide cómo repartir el gasto Federal y los ciudadanos no pueden incidir, pero de modificarse dicha norma, podrán hacerlo mediante la consulta ciudadana.

“El nuevo gobierno democrático propone presentar una iniciativa para recuperar el espíritu de las consultas populares, en concreto una iniciativa de reforma a la fracción VIII punto tres, del artículo 35 constitucional, a fin de acotar el significado de los ingresos y gastos del estado, donde trata temas donde no está permitida la consulta ciudadana”, dio a conocer la también senadora durante la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia.

Sánchez Cordero reiteró el compromiso del gobierno entrante para transitar de una democracia representativa a una participativa, en la que, dijo, es necesario un rediseño de los órganos autónomos de transparencia y sus mecanismos, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones en estos temas, así como para denunciar los delitos de corrupción.

“Se deben de revisar las instancias relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal, incluyendo los órganos autónomos, con la finalidad de rediseñar la Administración Pública Federal, no sólo para evitar la duplicidad en funciones, sino para lograr mayor contundencia en la información transparentada”, sentenció.

El plan para modificar el Sistema Nacional de Transparencia incluye la homologación de los órganos garantes de información en todo el país, aplicar herramientas amigables que faciliten la lectura de los informes de la Auditoría Superior de la Federación y la coordinación entre organismos colegiados y la Contraloría Social.

Por otro lado, prometió a los bancos e inversionistas que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habrá “un Estado de Derecho, sino una restauración”, en la que ya no habrá adjudicaciones directas en las contrataciones públicas.

Durante la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia, la exministra reveló que desde antes del 1 de julio, algunas empresas financieras como Santander y Credit Suisse, se acercaron a ella para hacerle esta petición.

“Me han preguntado en muchas ocasiones y me preguntaron en concreto si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a respetar el Estado de Derecho, yo me quedé pensando en esta pregunta, sobre todo de algunos de los fondos de inversión internacionales y de la representación de algunos de los bancos como el Credit Suisse y el Santander o algunos otros que me invitaron, a lo que contesté que no es que vayamos a respetar el Estado de Derecho, es que vamos a restaurar el Estado de Derecho”, sentenció durante su discurso.

Abren puerta para consultar presupuesto



Punto 3 de la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;