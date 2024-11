PRI impugnará reforma judicial ante la CIDH; "amenaza a los derechos y libertades", dice

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado anunció que impugnará la reforma judicial y otras enmiendas promovidas por el gobierno y Morena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara su anulación.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, afirmó que la reforma es una amenaza a los derechos y libertades de los mexicanos y reiteró el compromiso de su partido de evitar un gobierno autoritario. “Nos oponemos a cualquier intento de autoritarismo en el país y defenderemos los derechos ciudadanos”, expresó Moreno.

México Juzgadores reclaman a la SCJN por desestimar proyecto contra reforma judicial

PRI denunciará actos intimidatorios

Durante un encuentro con periodistas para abordar temas de actualidad, Moreno declaró que el PRI recurrirá a organismos multilaterales para denunciar lo que considera actos intimidatorios del oficialismo.

“Si ellos siguen queriendo amedrentar, doblar a la oposición, amenazar, pues los vamos a ir a denunciar todos los días en el mundo”, advirtió, añadiendo que el partido está preparando una gira internacional para exponer estas problemáticas en los foros internacionales.

Además, anunció que el PRI realizará giras nacionales para informar a la ciudadanía sobre las implicaciones de esta reforma y crear una opinión pública consciente de sus riesgos.

Impacto de la reforma judicial en el presupuesto

El líder del tricolor también cuestionó el costo de la reforma judicial, estimado entre 13 y 15 mil millones de pesos, fondos que, según él, se destinarían mejor a sectores como salud y educación. “Es un dinero tirado a la basura, porque para fortalecer el sistema judicial no se necesita el tema electoral, se necesita a la gente más capacitada”, afirmó.

Elección popular no fortalece el sistema

Moreno enfatizó que la elección popular de jueces no fortalece el sistema judicial, y en cambio, el país necesita jueces con experiencia y carrera judicial. “La justicia no siempre es popular, muchas veces se le hace justicia a las minorías, y se requiere personal preparado, no el más famoso”, subrayó.

Alianzas en defensa de la democracia y la CNDH

Ante la próxima elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Senado, Moreno también comentó que el PRI mantiene conversaciones con otras fuerzas de oposición para fortalecer su postura en defensa de los derechos ciudadanos. En cuanto a la candidatura de Rosario Piedra, Moreno señaló que el PRI considera que las otras candidatas de la terna tienen mejores perfiles, resaltando la importancia de una “decencia institucional” en estas decisiones.

Moreno manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno actual utilice información personal para ejercer control político. Para el PRI, este es un riesgo grave, y aseguró que su bancada se mantendrá unida en su postura de rechazo a la reforma judicial y cualquier otra iniciativa que afecte las libertades de los ciudadanos.

Prudencia con Estados Unidos

Sobre la relación con Estados Unidos, Moreno sugirió que el gobierno de Claudia Sheinbaum actúe con prudencia frente a la administración entrante de Donald Trump y recomendó que se fortalezca el equipo negociador en temas sensibles como el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

PRI a favor de organismos autónomos

Finalmente, el PRI se manifestó en contra de la desaparición de órganos autónomos, advirtiendo que esta medida vulnera el estado de derecho y podría afectar acuerdos internacionales, como el T-MEC. “Claro que vamos a votar en contra de esa locura de desaparecer los órganos constitucionalmente autónomos, porque eso vulnera no solo el estado de derecho, sino también posiciones adquiridas para bien en temas de regulación, autonomía y transparencia”, declaró Moreno.

Con estas acciones, el PRI busca consolidarse como un contrapeso en la defensa de los derechos y libertades de los mexicanos. Para Alejandro Moreno, la reforma judicial impulsada por el oficialismo representa un retroceso democrático que el PRI está decidido a detener. “Ni nos asustan, ni nos echan para atrás, y vamos a defender el régimen democrático en nuestro país”, concluyó Moreno.