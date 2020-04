¿Qué es el modelo centinela de López-Gatell para contabilizar infectados por Covid-19?

El subsecretario de Salud, Arturo López Gatell durante sus conferencias cotidianas para informar a la nación sobre el monitoreo de la epidemia del coronavirus en México, reiteradamente menciona el uso del modelo “Centinela” para registrar el avance de este mal.

Pero, ¿qué es y cómo funciona este modelo que utiliza la Secretaría de Salud federal para informar a los mexicanos del progreso de la pandemia?

El Modelo Centinela para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica se creó en el año 2006 con el fin de notificar en una plataforma en línea los casos de influenza y se trata de un método de monitoreo para enfermedades recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consiste en recolectar unificar y corroborar información epidemiológica para su análisis y así generar información estadística mediante un grupo reducido de unidades de monitoreo denominadas sitios centinela.

Estas unidades de monitoreo deben detectar muestras virales y diagnosticar su tipificación.

El modelo se ocupó en los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de EU, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC).

El propio subsecretario López-Gatell relata en sus conferencias de prensa que, en 2009, con motivo de la irrupción de la pandemia por influenza A N1H1/09, se encargó de implementar el protocolo.

En México, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica estableció el protocolo del modelo Centinela mediante un manual que se divulgó en 2012 y con el que se afirma que el modelo es suficiente para brindar información detallada bajo un costo menor.

De acuerdo al manual, el sistema de vigilancia centinela tiene 9 objetivos que consisten en: Monitorear tendencias de riesgo y generar alertas epidemiológicas; monitorear las características biológicas de los agentes infecciosos; calcular la carga de enfermedad y su demanda de atención en los servicios de salud; monitoreo de los patrones de distribución geográfica y social de la enfermedad, así como la vigilancia de la utilización de servicios de salud.

Captura de pantalla

También debe atender la mortalidad asociada de la enfermedad y utilizar efectivamente los recursos humanos y materiales existentes. Además de orientar las intervenciones de prevención y control y finalmente, fortalecer la investigación epidemiológica de manera multidisciplinaria.

Sin embargo, el 3 de abril, el epidemiólogo López-Gatell confesó al periodista Richard Ensor, del diario inglés The Economist, que el número de casos que estaba reportando al público con este método Centinela es inferior al real, debido a que no revela la verdadera propagación de la epidemia.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud declaró al periodista que, “en México, todavía no tenemos eso (el número real de contagios). Ese es un problema técnico. En el mundo, ha habido dos o tres publicaciones, algunas más técnicas que otras, que han sugerido un factor de 10, un factor de corrección de 20, un factor de corrección de 40”.

Añadió también que el sistema de registro en México es “primitivo” y no permite tener todavía un conteo real de los casos de Covid-19.

Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, en su conferencia diaria del miércoles 8 de abril, el subsecretario declaró a la prensa nacional que los casos por la epidemia en el país, “es ocho veces más grande de lo que se ve, por lo que la Secretaría de Salud estima que en México hay 26 mil casos del nuevo coronavirus"; a la vez que aseguró en esa misma conferencia que se habían registrado 3 mil 181 casos confirmados y 171 muertos.

El argumento para justificar la inexactitud del modelo Centinela, expuso, es porque considera que existe una cifra negra de personas contagiadas que no se registra en algún servicio de salud, porque no acude a centros médicos. Es decir que el modelo Centinela no todo es visible.

El subsecretario, ademas, explicó en esa ocasión que había que multiplicar por 10 o 12 los casos que da a conocer. Es decir, que, hasta este viernes, habría hasta 41 mil 292 mexicanos que ya están contagiados de coronavirus sin saberlo, contra los 3 mil 441 casos reportados al momento.

El funcionario ha defendió el modelo Centinela, y asegura que es un método probado científicamente e instaurado en conjunto con las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Subrayó que “el sistema de vigilancia Centinela ha sido perfeccionado y los métodos para utilizarlo han sido estructurados, esto lo que nos permite es tener un reconocimiento de lo que queremos tener, que es cómo se comporta la epidemia de Covid-19 en México”, sostuvo el epidemiólogo de México.

Sin embargo, el periodista Ensor señala que el gobierno debería aclarar exactamente cuál es el “factor de corrección” al que se refiere el subsecretario, pues en una de las gráficas presentadas en su conferencia, el número real podría estar más cerca de 25, es decir 86 mil 25 casos.

Foto: Reuters

Este cálculo, señaló el corresponsal se deriva a que el número 26 mil 519 que se ve en el gráfico que presentó el epidemiólogo “tiene varios días de antigüedad” y sugirió que la semana 13 finalizó el 21 de marzo. Por lo que cree que ese dato es del 28 de marzo.

Agrega que el factor de corrección que dio López-Gatell de 8.33 en la conferencia probablemente sea incorrecto:, debido a que “se obtiene tomando este número anterior (26 mil 519) y dividiéndolo por casos confirmados hoy (3 mil 181)”.

Por ello, subraya que “una desventaja del modelo centinela es que muchas personas desconocen que pueden contagiar a otros y toman menos precauciones. Eso acelera la propagación del virus”.





Sociedad Decretan confinamiento obligatorio por Covid-19, en Sonora