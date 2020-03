El tono de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, cambió de manera drástica y dio un mensaje contundente, firme, a los mexicanos sobre lo que se avecina ante el Covid-19: “Es la última oportunidad, quédate en casa”.

En la conferencia de prensa del sábado, el funcionario alertó que México se encuentra en un momento de crecimiento acelerado de casos y se está en los días finales para poder evitar que la curva de contagios se incremente de forma dramática, como sucedió en Italia, España o Estados Unidos.

Los mexicanos no están cumpliendo estrictamente con las medidas de prevención y en lugar de quedarse en sus hogares, siguen en la calle, mientras los casos de coronavirus se han incrementado a un ritmo de más de 100 por día.

En la medida en que logremos la inmovilización masiva de personas en el espacio público tendremos el beneficio de reducir la velocidad de transmisión del virus. Esta es nuestra última oportunidad de hacerlo ya. A las y los habitantes del país les decimos: #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/DDTvJ4KKt0 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 29 de marzo de 2020

Las medidas como suspensión de clases y de actividades no esenciales, cierre de comercios, museos e iglesias y que miles han decidido voluntariamente no salir de sus hogares, no están funcionando porque aún se ve demasiada movilidad en las calles.

Como ejemplo, López-Gatell indicó que en la Ciudad de México solo hubo una reducción menor al 30% a pesar que hay una disposición gubernamental que aplican a todos los sectores público, privado y social.

"Es impostergable reducir la velocidad de transmisión de este virus. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y esto requiere que, de manera masiva, nos restrinjamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos a la sociedad: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa", expresó.

Pidió a los ciudadanos quedarse en casa durante un mes, hasta el 19 de abril, para evitar la rápida propagación del coronavirus, que ya ha contagiado en México a 848 personas y cobrado la vida de 16, de acuerdo con el último informe.

Señaló que las medidas de distanciamiento social necesitan ser aplicadas al mismo tiempo por todas y todos con el rigor necesario, lo que no se está haciendo.

Quédate en casa, es muy simple el mensaje: quédate en casa

De no cumplirse, el panorama es dramático:

“Corremos un peligro grande de que se saturen los hospitales con casos graves y (ello) puede significar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes que, de otra manera, serían evitables.

“Si no te quedas en casa, tú…tú… tú y todos nosotros, lo que va a resultar es que en las próximas semanas vamos a tener demasiados casos para poder atender a todos y todas, y eso va a llevar a desafortunados desenlaces sumamente indeseables”, expresó.

Y finalizó: “No podemos perder la última oportunidad que tenemos. Y para no perderla, la única manera es quedarnos en casa. Todo el mundo se tiene que quedar en casa a menos que cumpla una actividad crítica para el sustento de la vida pública".

Lee también ⬇️





Salud ¿Cómo diferenciar los síntomas del Covid-19, de una gripe o un resfriado?

Salud ¿Estrés y ansiedad por el encierro? Aquí puedes pedir ayuda psiquiátrica online

Salud ¿Qué es la cloroquina: medicina milagro o falsa esperanza contra el Covid-19?