Reclaman partidos falta de estrategia del Gobierno federal para frenar asesinatos de políticos y candidatos

Las dirigencias nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) se quejaron en días recientes de la falta de una estrategia del Gobierno federal para frenar los asesinatos de políticos y candidatos a un puesto de elección popular.



Los líderes partidistas señalaron que el papel que jugó la Secretaría de Gobernación y su titular, Alfonso Navarrete Prida, durante el actual proceso fue “tibio, tibio a frío; alejado de su responsabilidad que es la seguridad y de no asumir plenamente la situación de violencia que hay en México”, dijo a El Sol de México el secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero.

Informó que se han detectado “focos rojos” en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán por lo que deseó que mañana no se tengan noticias que manchen de sangre al proceso electoral por la falta de seguridad a los candidatos.

“No estamos pidiendo seguridad para ningún aspirante a algún puesto de elección popular están a su suerte y esperemos que este día, o en los siguientes, no se tenga este tipo de noticias que ensangrientan el proceso electoral”, reiteró Ávila Romero.

“Guerrero es un estado incontrolable, es un estado con más de cuatro mil asesinatos son cifras del año pasado y se lo hemos dicho en repetidas ocasiones a la Secretaría de Gobernación, Guerrero es el foco más rojo que hay. También estamos pensando en algunas zonas de Chiapas, agregó Ávila”.

Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda aseguró que hasta el momento sólo le ha solicitado a la Secretaría de Gobernación seguridad para un candidato en Michoacán, tras el asesinato del primer abanderado que competía en el municipio de Taretan.

“Nosotros no hemos solicitado seguridad para el candidato Ricardo Anaya eso es un hecho, no lo pedimos. En el caso de Taretan Michoacán tras el asesinato de nuestro candidato, Alejandro, entró en su lugar Julio, el hermano del candidato y él me pidió personalmente que pudiera intervenir para que le dieran seguridad a él y a la familia del candidato asesinado”, comentó Zepeda.

A su vez, el integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano Alejandro Chanona señaló que el Gobierno federal debió reforzar el cordón de seguridad.

“Yo siento que sí debe de haber seguridad especial a los candidatos. El Estado debió de haber reforzado el cordón de seguridad. Dicho de otra manera tendría que haber habido un operativo especial. En esa lógica, en cualquier otra democracia, muy probablemente hubiéramos caminado distinto; incluso, ante el número de asesinatos que ha habido, se hubieran suspendidos las elecciones”, concluyó.