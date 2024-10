Recomienda Morena eliminar “superpoder” a presidenta del INE atribuido en reforma judicial

Diputados de Morena enviaron al Senado de la República un documento en el que sugieren quitar de las leyes secundarias de la reforma judicial, que se discuten en estos momentos en la Cámara Alta, las nuevas atribuciones de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para nombrar a titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de manera unilateral.

Así lo informó el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, de Morena, al concluir la instalación de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que se encargará de dictaminar las leyes secundarias.

Flores Cervantes detalló que propusieron en total 17 cambios que, subrayó, tienen que hacerse obligatoriamente en el Senado, pues hacerlos en la Cámara de Diputados implicaría más tiempo y la fecha límite para aprobar las leyes secundarias es antes del 16 de octubre cuando se emita la convocatoria para la elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces.

“Hay algunas cosas que estamos señalando y que esperamos que se corrijan hoy mismo en el debate en el Pleno porque si no, pues nos van a meter en un (aprieto) de tiempo otra vez (..) Nosotros traemos 17 observaciones”, dijo.

El legislador morenista explicó que eliminar el veto a los aspirantes contra magistrados de la Suprema Corte, magistrados y jueces y regresar la suplencia de queja son parte de las sugerencias que mandaron los diputados a los senadores.

El legislador indicó que una vez que se aprueben en el Senado las leyes secundarias tendrá que correr el proceso legislativo en San Lázaro a contrarreloj.

“En mi opinión será hasta el lunes, habrá que circular, hay tiempos que marca el procedimiento legislativo y yo no creo que el lunes, no nos dan los días, no llegamos al Pleno, tenemos que dictaminar todavía “, sostuvo.

En tanto, la diputada Olga Sánchez Cordero indicó que otras sugerencias de modificación tienen que ver con la idoneidad y honestidad de los candidatos a juzgadores y enfatizó que Morena, PT y PVEM tienen el reto de hacer bien su trabajo, pues en la discusión de la reforma judicial cometieron errores.

“Ese es el reto, hacer bien nuestro trabajo, construir las leyes de manera adecuada, constitucional y con mucho empeño para que salga lo mejor posible”, dijo.