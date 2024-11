Ricardo Monreal ve imposible que el INAI se salve de desaparecer

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, afirmó que no es posible salvar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales (INAI) de la desaparición de siete órganos autónomos que se discutirá la próxima semana en San Lázaro.

Al concluir su reunión con cuatro comisionados del INAI, incluido el presidente del Instituto, Adrián Alcalá, en las instalaciones de la Cámara, Ricardo Monreal dijo que los comisionados le plantearon sus inquietudes, principalmente la incertidumbre laboral de 816 trabajadores del Instituto.

El coordinador morenista respondió a los comisionados que los trabajadores del INAI serán reubicados en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorberá las funciones del Instituto, o en su caso serán liquidados conforme a la ley, sin embargo, dijo que la permanencia del Instituto no será posible.

“(La permanencia del Instituto) No creo que eso sea posible, pero si de los trabajadores, el régimen de transición, los propios derechos adquiridos. Me dicen ellos que son 816 trabajadores, y ellos están garantizados sus trabajos, ya sea que se trasladen a la institución que sustituirá (al INAI) en la función o bien su retiro de acuerdo con la ley pero tendrán opciones distintas, eso lo tenemos que ver en los transitorios, es parte de lo que me plantearon”, dijo.

El comisionado Adrián Alcalá dijo al salir de la reunión que el líder morenista fue muy receptivo a sus inquietudes y que acordaron seguir trabajando, pues mañana se dará el primer paso para la discusión de la reforma de extinción de órganos autónomos.

“Quedamos de seguir dialogando, trabajando, en el marco de este proceso legislativo que, como saben, el día de mañana está previsto que se dé la primera lectura (al dictamen). Como comisionados hemos nosotros antepuesto el diálogo con todas las instituciones lo hicimos el 16 de octubre con la secretaria de Gobernación, hoy lo hacemos también con el diputado Monreal, presidente de la Junta de Coordinación, en esa ruta seguiremos, dialogando en la importancia que tiene que el estado mexicano cuente con una institución autónoma e independiente que garantice los derechos humanos”, dijo.

Al respecto, Ricardo Monreal agradeció la actitud de los comisionados de dialogar y negó que le esté dando falsas esperanzas sobre la permanencia del INAI.

“Ellos están muy sensatos, yo no los veo en un ánimo belicoso, ni en un ánimo de confrontación con el Legislativo y Ejecutivo, lo que reconozco, están en una actitud institucional, cuidadosa, legalmente aceptada y correctamente su comportamiento”, dijo.

Este miércoles, la Mesa Directiva de San Lázaro dará la primera lectura al dictamen de desaparición de órganos autónomos que, además del INAI, plantea extinguir la Comisión de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).