Rosa Icela Rodríguez será encargada del plan integral de Bienestar en Aguililla

El presidente Andrés Manuel López informó que la responsable del Programa de Bienestar Integral en Aguililla, Michoacán será Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Vamos a dar respuesta a la problemática en Michoacán, pero con apoyos sociales, no con violencia porque la convocatoria es a la paz", indicó el mandatario.

Durante la conferencia matutina, señaló que el plan incluye el reforzamiento de programas sociales, y una sucursal del Banco del Bienestar, entre otras acciones.

"Están pidiendo en Aguililla, que me dio mucho gusto, que se construya un Banco de Bienestar, ya está autorizado, y se van a reforzar los programas sociales, la atención a jóvenes, becas, el apoyo como lo vengo explicando a los adultos mayores, el apoyo para productores, no solo en Aguililla sino en toda la región, se va a reforzar todo el plan de Bienestar”, destacó.

Respecto a los bloqueos en la comunidad michoacana, el titular del Ejecutivo aseguró que se está atendiendo buscando convencer y persuadir para actuar responsablemente, pues el camino no es la violencia.

“No es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad, van a el cuartel militar y tiran petardos y piedras, y ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador”, mencionó.

López Obrado destacó que las fuerzas armadas de México, han actuado con responsabilidad y respetando los Derechos Humanos. “No sólo es proteger a la población, imagínense lo que quiere un grupo, que sacan a los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia, entonces no sólo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla, y podría decirse, pues es entre ellos mismos, no, no queremos que nadie pierda la vida”.

Los elementos militares tienen la indicación de no responder y no caer en provocaciones, además de que se está hablando con la gente y están haciendo caso, para que de inmediato se instrumente un programa de Bienestar integral en Aguililla”.