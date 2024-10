Canelo Álvarez sorprende como invitado especial en investidura de Claudia Sheinbaum

El campeón del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, es uno de los invitados especiales de la investidura de Claudia Sheinbaum.

El pugilista mexicano llegó muy temprano este martes al Congreso de la Unión para tomar su lugar en la zona reservada en la zona de invitados especiales en el cambio de poder en el país.

Elecciones 2024 “Yo sé que va a ganar”: Canelo Álvarez respalda proyecto de Sheinbaum

Enfundado en un traje azul oscuro, al Canelo se le vio de muy buen humor e incluso aceptó a tomarse algunas fotos con quienes se lo pedían.

Anteriormente el pugilista jalisciense ya había hecho públco su apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibió la banda presidencial de Ifigenia Martínez.

Incluso Sheinbaum y Álvarez sostuvieron un encuentro el pasado mayo del presente año, donde el boxeador mexicano le expresó su apoyo y confianza previo a las elecciones presidenciales.

“Desearle lo mejor. Le va a ir muy bien y ahí en lo que podamos apoyar también estamos disponibles (...). Yo sé que va a ganar”, dijo el boxeador multicampeón de la Confederación Mundial del Boxeo (WBC).

Tuve una gran visita que me dio muchos consejos y me compartió su buena vibra, nada más y nada menos que El Canelo. pic.twitter.com/fXR2Ufa4WF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 16, 2024

