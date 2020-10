SCJN declara constitucional la consulta para enjuiciar a expresidentes

Por mayoría de seis votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que la materia de consulta popular para investigar a cinco expresidentes de México es constitucional.

Tras un receso de decretado a las 14:38 horas, los ministros del máximo tribunal del país analizarán la pregunta planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a sus predecesores y la modificarán, luego de que tres ministros así lo condicionarán.

Por la constitucionalidad votaron los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara.

En contra y respaldando el proyecto del ministro Luis María Aguilar se pronunciaron Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Pardo y Fernando Franco.

Durante su participación, la ministra Norma Piña destacó que es clara la inconstitucionalidad de la materia de la consulta propuesta por el presidente López Obrador y dejó claro que la responsabilidad de un integrante de la Corte es no ceder a las presiones.

A su vez, el ministro Javier Laynez señaló que los jueces no están para ganar popularidad y que la misión del máximo tribunal del país es salvaguardar la supremacía constitucional.

En contraparte, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, expuso que no se deben cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penall, pues los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión.

En los últimos seis años se han llevado hasta la Suprema Corte un total de cuatro peticiones de consulta popular y ninguna de ellas había sido aprobada por los ministros.

Horas antes del fallo de la SCJN, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperaba su solicitud fuera aprobada y consideró que "decir que es inconstitucional, no procede, pues no va a estar bien, y no quiero que se mal interprete porque yo soy respetuoso del Poder Judicial".

Desde que inició su campaña para llegar a la presidencia, López Obrador prometió llevar a la cárcel a los expresidentes por actos de corrupción.

El documento presentado por el Jefe del Ejecutivo asegura que durante cinco sexenios ( Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) se cometieron en México "prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho".

La pregunta de la consulta que planteó fue: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus perspectivas gestiones?”.