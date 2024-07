Depresión en el Golfo de México se fortalece a la tormenta tropical Chris

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó la formación de la tercera depresión tropical de la temporada, frente a las costas de Veracruz. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, esta evolucionó a la tormenta Chris, la cual provocará fuertes lluvias e inundaciones en el país.

"Las bandas nubosas del sistema ocasionan nublados y lluvias en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, así como en el centro del país, incluyendo el Valle de México", detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte, el sistema se encuentra 300 kilómetros al sureste de Tuxpan, Veracruz, con vientos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y movimiento hacia el oeste a 19 km/h.

"El lunes por la tarde, los remanentes de la (ahora tormenta tropical) se ubicarían sobre el Valle de México, como baja presión remanente", prevé el pronóstico del SMN.

Por otro lado, en el océano Atlántico se mantiene la vigilancia sobre el huracán Beryl, que este domingo se fortaleció a categoría 4 mientras avanza hacia la península de Yucatán.

De mantener su dirección y velocidad de desplazamiento, Beryl impactaría como huracán categoría 1 en las costas de Quintana Roo entre el jueves 4 y viernes 5 de julio.