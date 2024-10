Senadores aprueban convocatoria para elegir miembros del Poder Judicial

El Pleno del Senado de la República aprobó este martes la convocatoria para la elección extraordinaria de jueces, programada para el próximo 1° de junio de 2025, la decisión se tomó tras una prolongada discusión que incluyó un receso de cuatro horas, resultando en 78 votos a favor del bloque oficialista, liderado por Morena, y 39 en contra de la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, tuvo que llamar a un receso por la falta de firmas en el documento necesario para la votación. Al reanudarse la sesión, se acordó que la convocatoria debe publicarse en la Gaceta Parlamentaria a más tardar este miércoles.

Adán Augusto acusa intentos de negociación de la oposición

Desde la tribuna, el senador Adán Augusto López Hernández, líder de los senadores de Morena, afirmó que “claro que habrá Reforma Judicial y serán los mexicanos quienes elijan a sus jueces libremente”. Sin embargo, denunció que un miembro de la oposición se acercó para proponer una negociación sobre los cargos a elegir.

“Soy proclive al diálogo, pero no a la connivencia. Me han sugerido dividir las elecciones de ciertos cargos, pero la Constitución manda que se elijan todos en 2025. No se equivoquen, aquí no habrá componendas. Lo que veremos en 2025 y 2027 será la expresión histórica del pueblo de México. Por primera vez, elegirán a sus jueces, magistrados y ministros. ¡La reforma judicial, claro que sí!”, enfatizó.

Por su parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó el rechazo de su bancada, señalando que no había nada que celebrar en esta ocasión. Describió la situación como “el epitafio del equilibrio de poderes en México”, y argumentó que esta reforma busca capturar políticamente al Poder Judicial.

Castañeda subrayó que la reforma es un acto de venganza hacia un Poder Judicial que, en ocasiones, contradecía al presidente Andrés Manuel López Obrador. “La historia constitucional de este país no se puede borrar de un plumazo”, concluyó, insistiendo en que se debería haber optado por un diálogo constructivo que fortaleciera un sistema judicial autónomo e independiente.