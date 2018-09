Sin inteligencia nada que hacer:exdirector del Cisen

El ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), apuntó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador tiene claro un tema particular a trabajar y mejorar durante su mandato y el cual señaló es el tema de la seguridad, de ahí resaltó la importancia de formar nuevos cuadros de investigadores de campo y estratégicos, “nosotros formábamos a base de puro acierto y error, en estos tiempos eso ya no sirve”, apuntó.



En entrevista con El Sol de México, el especialista en seguridad, advierte: “el ambiente de ingobernabilidad, e inseguridad nos tiene molestos a todos los ciudadanos, nos sentimos heridos y enojados por la falta de procuración de justicia, no se puede desmantelar el CISEN, no se puede hacer nada sin inteligencia, llámenle como le llamen”.

Desde su perspectiva, la seguridad nacional es un concepto que se construye todos los días y que se construye por cada persona de acuerdo al proyecto de país que se quiere.

Ingeniero de profesión, catedrático y consultor en seguridad, Telló Peón sostiene que la viabilidad de que se pueda tener un proyecto de país, se llama seguridad nacional, y ante la suspicacia de que el CISEN desaparezca con el nievo gobierno, no pasaría nada, se crearía otra oficina; “no se puede desmantelar el CISEN, no se puede hacer nada sin inteligencia, llámenle como le llamen”.

Desde su creación en 1989 el CISEN ha tenido 12 presidente, Tello Peón lo dirigió de 1994 a 1999 a propuesta del presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari. A 19 años de ese suceso, el entrevistado advierte que inteligencia siempre va a ver y señaló puede estar más desarrollada, más formal o informal, pero lo cierto es que en México se tiene una confusión, “porque nos falta una cultura que nos de un lenguaje”.

“Si le preguntas a todos los gobernadores del país si hace falta más inteligencia todos te van a decir que sí, si le pregunta a los ciudadanos si se necesita más inteligencia para la seguridad te van a decir que sí, porque más o menos tiene idea de esto, y se piensa mucho en James Bond, en el agente o en el espionaje, porque eso es lo que está vendido en los programas de televisión de Hollywood”, explica.

También fue Subsecretario de Gobernación, coordinó el programa de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León en el período 2010 – 2012, promoviendo el desarrollo de la Fuerza Civil, lo que lo lleva a decir que hay que definir la estrategia, los ciclos de inteligencia y análisis para encontrar la verdad y tomar decisiones, tienes que tener lo mejor.

“Si se va a revisar (el CISEN) que bueno, que van a cambiar el nombre es lo de menos, si eso es para madurar y desarrollar esta bien, lo bueno es que tengamos instituciones para tener mejores cuadros”, explicó.

En general, -señala- en América Latina hay muy poca cultura de los sistemas de inteligencia, confundimos los niveles de abstracción; tu puedes distinguir un albañil de un arquitecto, una enfermera de un médico porque hay esa cultura, pero no puedes distinguir un experto de inteligencia de campo a un estratégico (…) no sabes ni siquiera que es estratégico, porque no existe una cultura del tema.

Destaca la importancia de que haya diplomados y maestrías en inteligencia como la que se imparte en el Instituto Nacional de Administración Pública desde hace 25 años y donde él participa, ya que en nuestro país, solo los militares se les imparte esta materia pero con otro tipo de formación; “hay que formar nuevos cuadro bien preparados al servicio del estado”.

“El gobierno entrante tiene un mandato claro, tiene que tener una visión y debemos ayudar todos si vote o no por él, López Obrador va a ser el presidente de los mexicanos, hay que ayudarlo, solo no va a poder y seguramente tiene la mejor intención del mundo porque no es tonto o suicida”, refiere Tello Peón.





DATOS ADICIONALES

PRESIDENTES DEL CISEN

(1989-1990): Jorge Carrillo Olea

(1990-1993): Fernando del Villar Moreno

(1993-1994): Eduardo Pontones Chico

(1994-1999): Jorge Enrique Tello Peón

(1999-2000): Alejandro Alegre Rabiela

(2000-2005): Eduardo Medina Mora

(2005-2006): Jaime Domingo López Buitrón

(2006-2011): Guillermo Valdés Castellanos

(2011): Alejandro Poiré Romero

(2011-2012) : Jaime Domingo López Buitrón

(2012-2018): Eugenio Ímaz Gispert

(2018-Presente): Alberto Bazbaz