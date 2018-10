Sin pruebas, acusan 30 mil maestros a Díaz de la Torre

Cerca de 30 mil maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se sumaron a la denuncia en contra del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, por la presunta malversación del Fondo de Retiro Magisterial y de las ganancias de los préstamos a profesores, informó Venancio Morales Zúñiga, dirigente del Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial.



Sin embargo, pese a que llamó a conferencia de prensa para ahondar en la demanda, Morales admitió que no presentó pruebas de los presuntos ilícitos de Díaz de la Torre, ya que espera que con este proceso sea la Procuraduría General de la República la que solicite la evidencia a Díaz de la Torre de que no es culpable.

“Pruebas no presentamos porque no nos fueron proporcionadas. Lo que sí sabemos es de miles de maestros del país que se sienten afectados, sabemos el manejo indiscriminado de estos recursos desde el extranjero. Las pruebas las tendrán que presentar los apoderados legales o los personajes aquí descritos ante la PGR”, dijo en la conferencia de prensa.

Según la denuncia, el SNTE habrá dado control del Fondo de Retiro a un particular, Isaac Chertorivski, quien dispone de la bolsa de esta bolsa libremente sin dar cuentas a los maestros de dónde se invierte y cuántas ganancias tienen. Sobre el monto, Morales no precisó cuánto dinero es, pues mientras en la denuncia se dice que son 20 mil millones de pesos, en la conferencia dijo que eran 50 mil millones.

También acusó de que la administración de Díaz de la Torre realiza negocios a partir de convenios de colaboración con empresas particulares dedicadas en préstamos de nómina. El presunto ilícito sería que en el convenio se establece que por cada préstamo el SNTE recibe una comisión, pero hasta el momento se desconoce cuánto dinero ha recibido.

Ante el cuestionamiento de que si son un grupo elbista, Morales comentó que no conoce a La Maestra, pero en otro momento de la conferencia dijo que ella es la verdadera líder de los maestros, por lo que desconocen a Díaz de la Torre, quien usurpo el cargo en 2013.

ESTEBAN MOCTEZUMA, SIN CONTACTO CON EL SNTE

El próximo gobierno de la República respetará los derechos sindicales de la maestra Elba Esther Gordillo y no se opondrá a su restitución al frente del Síndicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si el magisterio así lo decide.

"El presidente electo lo ha dicho de manera reiterada que los sindicatos tendrán su autonomía su libertad y el total respeto del gobierno para ello y lo que está pidiendo es democracia interna eso que quiere decir, que haya elecciones libres también secretas para que se puedan expresar todos los trabajadores con libertad", dijo el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Aclaró que no se han reunido con Juan Díaz de la Torre, actual líder de la SNTE, porque aún no son gobierno y no tienen facultades para ello, pero después del 1 de diciembre sostendrán encuentros con los líderes sindicales.

" Un servidor público solo hace lo que la ley le señala y esto ocurrirá cuando se tome posición a partir del 1 de diciembre", anunció.

Reiteró que López Obrador prometió democracia sindical y la exlideresa del SNTE se ha declarado inocente, por lo que la decisión de su regreso recaerá en los maestros.

"Ella según lo manifestó públicamente fue absuelta declarada inocente y ahora ella quiere regresar a su trabajo sindical, está en manos de los trabajadores de la educación y de sus seguidores y opositores ver qué espacio le dan", expresó.