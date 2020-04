70 millones de mexicanos se han quedado en casa, destaca SSa

A tres días de la declaratoria de emergencia sanitaria forzosa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado que cerca de 70 millones de mexicanos que queden en su casa, una acción “verdaderamente masiva” de la cual “debemos sentirnos satisfechos de esta sociedad tan participativa, tan consciente”, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Por eso es que vemos fuera de lugar el que México necesite un Estado de excepción porque ha habido una buena respuesta, felicitar y agradecer a empresarios que muy disciplinariamente hoy cerraron los centros comerciales, los restoranes, todos los giros comerciales en un acto de responsabilidad. Hemos visto muestra de interés común para protegernos”.

Al encabezar el informe diario de la epidemia por COVID-19, en el que se informó que en las últimas horas murieron 8 personas más por coronavirus, al pasar de 29 a 37 fallecidos y acumular mil 378 casos confirmados como portadores del virus, el subsecretario aclaró por qué México no le está dando prioridad a la aplicación de pruebas rápidas para la identificación de personas portadoras del virus.

Foto: AFP

“No hay pruebas rápidas competentes, hasta el momento, ni México y asumo que otros países tampoco tienen una resistencia programada a no usar pruebas rápidas, pero si no son competentes pues no tenemos por qué utilizarlas”.

Insistió en que a apuesta ha sido limitar la movilidad en el espacio público de las personas para evitar la transmisión masiva. Por lo tanto “no es posible cortar una epidemia de un día para otro, sería una mentira pretender salir a la audiencia pública y prometer que la epidemia se va a acabar en México o en cualquier parte del mundo, desde luego no tendría reconocimiento claro de la información científica apropiada”.

Explicó que en este momento las medidas están orientadas a una mitigación muy intensiva.

“Hemos estimado, de acuerdo con los sectores de la economía y de gobierno que la medida de seguridad sanitaria establece que estamos reduciendo la movilidad en el espacio público de cerca de 70 millones de personas, es decir, verdaderamente masiva”.

Una de las principales contribuciones fue la suspensión temporal o anticipada del ciclo escolar que ahora se extiendó una semana más.

Foto: Cuartoscuro

“Quiero destacar la oportunidad, que hemos logrado aprovechar apropiadamente la participación de toda la sociedad. Debemos sentirnos satisfechos de esta sociedad tan participativa, tan consciente. Es estimulante ver iniciativas ciudadanas de Quédate en tu casa, hoy me di cuenta que surgió una Red COVID-19, que es una vocería ciudadana, análoga a la que operó en el terremoto de 2017, de solidaridad ciudadana que facilita información, recursos, que vigila el bienestar de unos con otros”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional el funcionario explicó que ante el debate de por qué el gobierno federal no está aplicando pruebas rápidas y sí hay iniciativas de algunos gobernadores en el país, dijo que se realizó una consulta entre el gobierno de Alemania, Estados Unidos, Canadá y la Organización Mundial de la Salud, para conocer de forma directa el tema, además de observar y documentar lo que ha ocurrido en torno a las pruebas elaboradas en China, y se concluyó que en ninguno de esos países existen pruebas competentes.

Aun así, informó que llegó al país un cargamento de pruebas que en este momento son analizadas, independientemente de la proveduría, “tenemos estándares con visión sólida, establecimos grupos de expertos de atención y subgrupos modificación de prácticas administrativas para la evaluación de los productos.

Durante la conferencia se puso a disposición de la población la App COVID-19 que concentrará información sobre hospitales, detección de síntomas y orientación para la población, en particular para la fase más crítica de la epidemia.

