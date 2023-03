Imborrables: 67 millones de mexicanas conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, muchas de las 67 millones de mujeres mexicanas saldrán a las calles para conmemorar la lucha por la igualdad de derechos, para reclamar la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral, pero sobre todo para reivindicar su derecho a no ser asesinadas, violadas ni abusadas.

Los datos siguen mostrando que a pesar de los avances, las violencias trastocan la vida de siete de cada diez mujeres, sean niñas, jóvenes, adultas, casadas, divorciadas, profesionistas o con estudios truncos. Esa violencia mata a 10 cada día. Hay avances, sí, aunque con matices.

El año pasado, en promedio, 45 por ciento de ellas participaron en el mercado laboral, un porcentaje histórico que acerca al país al promedio mundial de mujeres en la economía, que llega a 48.5 por ciento. Pero detrás de ese optimismo, la realidad, que recoge el Inegi en sus encuestas, es que 26.17 por ciento de ellas labora en condiciones críticas, lo que significa que trabajan menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, laboran más que eso, pero ganan menos de un salario mínimo, o trabajan 48 horas semanales con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Al finalizar esta semana, las mujeres mayores de 12 años habrán laborado sin paga, en promedio, 59.5 horas, al menos seis más que los hombres, según la Encuesta de Uso del Tiempo (ENUT) 2019, la más reciente que ha levantado el Inegi.

Los datos del Instituto también revelan que por su trabajo en el hogar y de cuidado la paga para ellas sería de 70 mil pesos al año. En promedio, las mujeres disfrutan únicamente cuatro horas libres a la semana.

Sí, cada vez ocupan más espacios y son las enfermeras, doctoras, abogadas, policías, bomberas, legisladoras, organilleras y más las que aportan todos los días a la dinámica de este país, dejan huella, pero lo hacen, casi siempre, en condiciones de inequidad.

A 46 años de que la ONU proclamó el 8 de marzo como como el Día Internacional de la Mujer, la igualdad es un asunto pendiente. Hoy, ellas reivindican

Jessica Valenzuela Ortíz

Jessica Valenzuela en bombera clase C en Durango, así como la única mujer en el área de atención de emergencias. No tiene privilegio alguno por ser mujer, pero tampoco desventajas, si debe hacer algún trabajo pesado recibe apoyo de sus compañeros, como ella se lo brindaría a cualquier otro.

Se levanta a las 6:00 am, para bañarse y tomar el transporte público hacia la Estación de Bomberos donde presta sus servicios. Toman lista y cambia de turno con su compañero que va de salida a las 8:00 am.

Checa su equipo, la unidad que le toca, realiza el aseo de la estación y la unidad. Posteriormente realiza alguna actividad pendiente ya sea capacitación, revisión de un servicio en operativo, etc. Durante la noche hay un espacio en el que pueden descansar en lo que se presenta un servicio y a las 8:00 a.m. salir de su turno para regresar a casa a realizar actividades propias del hogar.

Diana Lorena Salgado Rivas

A Lorena Salgado Rivas no le gusta que le digan "influencer", ella prefiere el término "creadora de contenido", que se ajusta de mejor manera a las actividades que ella y otros personajes del internet realizan en las distintas redes sociales.

La rutina diaria de Lorena no difiere mucho de lo que haría cualquier joven a sus 25 años: se levanta entre las 09:00 y 12:00 horas para acudir al gimnasio, luego de eso regresa a casa para comer y hacer limpieza general.

Una vez terminadas las labores, Loricuasoi –como la conoces sus cinco millones de seguidores en Tiktok– comienza con su trabajo y revisa redes sociales para conocer los temas que están en tendencia.

De ahí toma inspiración para grabar un video o hacer una transmisión en vivo, ya que es importante mantener el interés de sus seguidores.

Su canal se especializa en tutoriales de maquillaje, de ahí que sobre todo empresas relacionadas con productos de belleza la busquen para sus campañas.

En un mal mes, Lorena asegura que obtiene un ingreso de diez mil pesos, pero en ocasiones ha logrado obtener hasta 60 mil. La cifra no suena mal, excepto por los impuestos que paga puntulamente al SAT, además de que hay temporadas en las cuales no logra ningún contrato y debe ajustar sus gastos.

Como figura pública también ha enfrentado el lado negativo de las redes sociales, desde propuestas indecorosas y mensajes de odio hasta amenazas contra su integridad física. "Yo no soy rica, la plataforma no me paga", remata Lorena.

Loricuasoi afirma que hay días en los cuales se mantiene despierta toda la noche para realizar los videos que le solicitan las empresas que la contratan, sin importar si está enferma o con plena salud.

María Fernanda Cruz

Fernanda se dedica de lleno al deporte, especialmente al boxeo profesional, disciplina en la que se ha desempeñado los últimos ocho años. Comenzó a gustarle porque veía a sus papás entrenar como un pasatiempo, pero ella quiso dedicarse de manera profesional.

Dependiendo mucho de la pelea que tenga ella llega a percibir de cuatro mil pesos en adelante.

Un día en la vida de Fernanda comienza a las 6 de la mañana, desayuna un poco de acuerdo al entrenamiento que le toque. Después se va directo al gimnasio de box, donde trabaja diferentes ejercicios de acuerdo a las instrucciones de su entrenador.

Por la tarde muchas veces entrena también ejercicios de fuerza o sparring, que es una lucha contra otra persona que sirve como oponente.

Realiza cinco comidas al día que ella misma se prepara y distribuye a lo largo de su día. Procura mucho descansar entre entrenamientos para tener un mayor rendimiento.

Nunca se ha sentido acosada ni discriminada, se lleva muy bien con todas y todos sus compañeros, sin embargo ella hace un llamado a las mujeres a aprender sobre defensa personal como forma de protección ante cualquier situación de violencia.

María del Carmen Pérez Mora

María del Carmen Pérez Mora es profesora de educación preescolar por la Escuela Normal para Educadoras Luz María Serradell de Mazatlán, Sinaloa; licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra en Ciencias de la Educación en el Instituto de Educación Superior Alfonso Cravioto y Doctora en Gestión Pedagógica por la Universidad Humanista de Hidalgo.

Desde hace 46 años se dedica a la docencia gracias a su plaza federal como maestra de preescolar en el municipio de Acaxochitlán, a la que desde 2009 sumó terapias de sanación.

Patricia Hernández Guevara

Patricia trabaja desde hace nueve años en la Dirección Municipal de Servicios Públicos, en el Ayuntamiento de Durango, donde –asegura– sus compañeros la han aceptado y acogido de buena manera.

Al ser una mujer de talla baja, siempre ha sufrido de discriminación, pues al solicitar trabajo la gente cree que por ser pequeña no podría realizarla. La misma situación ha tenido que enfrentar en su actual empleo, pero la discriminación ha venido de sus compañeras mujeres.

Patricia se levanta a las 6:00 am y lo primero que hace al despertar es orar por la salud de ella y su familia. Una vez que se arregla, toma el transporte público para llegar al Centro Histórico, el lugar en el que desempeña su labor recogiendo papeles y barriendo las hojas y basura que dejan sus compañeros cuando arreglan los jardines.

A las 10:00 am, junto con sus compañeros, toma el desayuno en un lugar cerca de la zona en la que trabaja y posteriormente continúa con su jornada laboral hasta que dan las 15:00 horas, cuando sale y se va a su casa para realizar labores del hogar.

Sandra Daniela Soto Rivas

Con una carrera de 12 años, Sandra Daniela Soto ocupa el puesto de Comandante de la Policía Vial de Durango, por el que percibe un salario de entre 12 y 16 mil pesos mensuales.

Asegura que no se ha sentido propiamente discriminada por ser mujer en un lugar dominado por los hombres, sin embargo confiesa que cuando ascendió a comandante, para algunos compañeros –sobre todo aquellos que ya son personas con mayor antigüedad en la corporación– les costaba trabajo aceptar a una mujer como comandante. “Ahora ya es más común”, sostiene.

Con sus subordinados no ha tenido mayor inconveniente pues incluso afirma que en la actualidad la situación se ha revertido y ahora el 70 por ciento son mujeres.

Al ser un trabajo de proximidad con los ciudadanos, señala que en algunas ocasiones los detenidos se dirigen con sus compañeros hombres, sin embargo son ellos mismos quienes les recalcan que con quien debe dirigirse es con ella, pues es la comandante.