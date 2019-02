A mí no me quita el sueño un nuevo partido: secretario general de la CTM

“A mí no me han quitado el sueño ni a ningún trabajador’’, respondió el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, cuando se le preguntó del nuevo sindicalismo que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Están haciendo uso de sus derechos, no lo considero una embestida, pero a mí no han quitado el nuevo ni me lo quitarán’; son miles de trabajadores que no están sindicalizados, ¿porque no los buscan a ellos?, o no más les gusta la CTM

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Resaltó que acaban de pasar las elecciones de las juntas de conciliación “y ganamos el 93 por ciento de todo el país, con 2 millones 430 mil con los padrones, eso no se inventa, es real. El ruido que hacen los que están formando una internacional nueva, está en su derecho’’.

Con la presencia de miles de trabajadores en señal de músculo y frente a la cuarta transformación que encabeza el nuevo gobierno, la CTM celebra este domingo en el auditorio nacional su 83 aniversario, con el respaldo de la dirigencia nacional del PRI.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Una Confederación de Trabajadores de México, que vio en Fidel Velázquez a su máximo dirigente en sus décadas de gloria, hoy a la cabeza con un dirigente enfermo –Carlos Aceves del Olmo- y ante la presión que ejercen nuevas centrales que se están conformando con el nuevo gobierno.

Al evento de este domingo están invitados la dirigencia nacional priista que encabeza Claudia Ruiz Massieu y la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.