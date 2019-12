En Debate: ¿A reglazos aprenden los alumnos?

En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a un profesor de un bachillerato en Puebla golpeando por la espalda a sus estudiantes con una regla, mientras éstos realizan ejercicios académicos en el salón.

En las imágenes se puede apreciar que los alumnos no están molestos con la acción, sino que sólo se ríen a modo de broma. Cabe señalar que la acción fue criticada y aplaudida en redes sociales.

¿Pero qué dice la sociedad?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“Sólo con armonía en el sector educativo y no a reglazos se puede mejorar la calidad de la enseñanza en el País. Vamos a mejorar la educación y pensamos que un elemento básico es la armonía en el sector educativo, no se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, quien es el que enseña en el aula, quien transmite los conocimientos (...) entonces a reglazos no, tiene que haber armonía".

ÍÑIGO MARTÍNEZ

Ministro de Educación español (abril 2017)

“Después de un estudio serio sobre la evolución del alumnado de la ESO en los últimos años, se ha concluido que es totalmente necesario dar un paso atrás y volver a los años del castigo físico, el cachete y el reglazo. Por ello se ha lanzado una circular a todos los colegios públicos de España informando de esta nueva situación y autorizando a los profesores que así lo crean oportuno a utilizar manos y reglas para aplicar castigos físicos a los alumnos más traviesos, o que no presenten los trabajos en tiempo y forma. En principio se autorizan golpe de regla en mano, cachete en cara, tirón de patillas y en ocasiones muy excepcionales si la situación lo requiere el lanzamiento de borrador de tiza”.

Foto: Omar Flores

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DURANGO

“Un video difundido en redes sociales ha causado la suspensión de un maestro del cual no se ha revelado su identidad, que aparece agrediendo a sus alumnos con una regla y pateándolos. El maestro da clases en la secundaria Técnica número 19 de la ciudad de Durango. Más que un acto de violencia serio, los hechos se desarrollan en medio de un ambiente de burla y risas por parte de los alumnos que se encuentran supuestamente en la exposición de una clase del maestro. Aun así, el maestro ha sido separado de su cargo para investigar los hechos”.

GUSTAVO CANO

Pedagogo

“¿Reglas o reglazos? Es una cuestión cultural, generacional. Se observa que los golpes dejan de ser menos y menos importantes en la educación delos niños del primer mundo. En los del tercer mundo las cosas también tienden a disminuir, pero a menor velocidad. Cuestión de educación, es el factor que hace cambiar las cosas culturalmente, de generación en generación…”

SENADO DE LA REPÚBLICA

(Junio 2018)

“Los chanclazos, cachetadas y hasta zapes a los hijos quedan prohibidos. Se aprueban reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en las que se prohíbe el castigo corporal. Según cifras de la UNICEF, revelan que al menos 6 de cada 10 niños de entre 1 a 14 años de edad, han experimentado algún tipo de violencia. Los menores que son expuestos a castigo corporal severo tienen menos probabilidad de tener un desarrollo adecuado. Además, la disciplina violenta aumenta el riesgo de desarrollar comportamientos agresivos hacia niños o adultos”.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

ACADEMIA ESTADOUNIDENSE DE PEDAGOGÍA

(noviembre 2018)

“Los padres y maestros no deberían dar nalgadas o reglazos a los niños. Estudios recientes también han demostrado que el castigo corporal está asociado con un incremento en la agresión y hace más probable que los niños sean intransigentes en el futuro. Los golpes por sí solos están asociados con resultados similares a aquellos de los niños que experimentan abuso físico”.

FACTOR

Periódico de Coahuila (octubre 2019)

“Un maestro de la escuela primaria Manuel Villarreal, del municipio de Nueva Rosita, Coahuila, fue acusado por una madre de familia, de presuntamente haber golpeado a tres menores con una regla, como método de reprimenda. El acusado Sergio “N” maestro de segundo grado de la escuela primaria Manuel Villarreal ubicada en el Libramiento norte de la ciudad fue denunciado por una madre de familia de nombre Jazmín Rivera Pérez”.