A través de dibujos, niños expresan su deseo de volver a clases

Como en la mayoría de la niñez y juventud de este país y el mundo, los niños, señalan a través de sus dibujos, el ansia de volver a las clases y sobre todo, reencontrarse con todos sus compañeros.

QUERÉTARO

Valentina Lozada Vega (10 años)

"Este 2020 ha sido un año muy difícil por lo que ha ocasionado el Covid-19, porque como ya sabemos es algo que nadie se esperaba o deseaba. Pero estamos a la vuelta de la esquina para que termine este año. Y yo espero y deseo que el 2021 sea un año diferente a este, con menos personas enfermas o muertas.

También que ya llegue la vacuna para poder volver a la normalidad o como ahora le dicen “La nueva normalidad” y tener reuniones familiares, ir a la escuela, ver a tus amigos, jugar en el patio con ellos, llegar al salón con la emoción de aprender nuevas cosas, es decir tener clases presenciales y sobre todo por el simple hecho de salir a la calle sin temor de contagiarte, ni tener que preocuparte de llevar el cubrebocas a cada lugar que vayas, porque es obligatorio y como luego digo: casi casi que ya es parte de ti.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Tocando otros temas, también espero que sobre todo aquí en México exista más paz y seguridad de la que hubo este 2020, obviamente esto no es de ahorita, pero sí me gustaría que fuera un año muy pero muy diferente a este, que no hubiera tantos delitos como el secuestro, los robos, especialmente cuando se meten a las casas de otras personas y eso lo digo porque a una vecina mía le pasó eso.

En cuestiones de distracciones espero cosas como volver a ir a la plaza a comer o visitar tiendas, ir a un lugar de vacaciones a disfrutar y relajarse o pasar tiempo con la familia, celebrar mi cumpleaños con una fiesta o con una comida con mis amigas, ir al súper con alguien sin que te digan que no puedes pasar porque por la contingencia no se permiten niños y que cuando lleguemos a casa no tengamos que sanitizar cada pequeña cosa que compramos, ni estarnos poniendo gel antibacterial a cada momento. Hace más de 8 meses que empezó la pandemia en México, y en Querétaro, y en mi escuela nos mandaron a confinamiento y a veces me he sentido aburrida, triste, encerrada. Por eso ya quiero que esto termine. Y ESPERO QUE NUNCA JAMÁS VOLVAMOS A TENER UN AÑO ASÍ".

Dibujo de Regina Soria, 9 años

▶️ Nace Daniel Emiliano, el primer bebé del IMSS en 2021





Marian De Torres Ochoa, 15 años

"El siguiente año, a mi parecer, será también complicado; con la llegada de la pandemia a principios de 2020, nuestra vida cambió y nos llevó a trabajar, estudiar y vivir de manera diferente.

Yo creo que el 2021 vendrá con más contagios, eso a pesar de que anuncian que la vacuna ya está lista. Los estudios continuarán en línea, los trabajos seguirán siendo desde la casa y no podremos salir a convivir con nuestros amigos.

Me gustaría regresar a la normalidad, porque a pesar de que al principio me pareció bueno permanecer encerrada en mi casa, con el paso de los meses si se extraña la convivencia e interacción con los demás.

Se extraña la convivencia en la escuela, tener contacto con los amigos y hasta los regaños de los maestros. Hace falta salir al cine, al teatro, al parque sin preocupación de tocar a alguna personas o cosa que te pueda contagiar.

Es triste ver que hay personas que no comprenden la gravedad de la situación y siguen sin usar el cubrebocas, mantener la distancia y lavarse las manos. Ojalá que el Covid ya no existiera y dejara a las familias abrazarse".





GUANAJUATO

Sofía, 5 años. Celaya.

Ella considera que en 2021 de nueva cuenta podrá jugar con sus amigos y tomarse de las manos y abrazarse. Dijo que ha sido muy feo no poder volver a jugar con ellos en el jardín de niños, a quienes sólo ha estado viendo a través del celular de su mamá y extraña jugar a las escondidas y a tú las traes. "Quiero volver a salir a la calle y disfrutar de los días soleados".





Mauro Alberto, 5 años. Irapuato.

Mauro cree que en 2021 seguiremos usando cubrebocas, incluso dice que habrán hechos de fierro para protegernos mejor. Sin embargo, cree que ya será hora de regresar a clases e incluso muchos papás "tendrán que volver a la escuela, porque algunos no hicieron caso de usar cubrebocas y deben aprender a hacer caso de las indicaciones que se les den".

SONORA

José Ángel Corte Robles, 11 años, de Hermosillo

Yo creo que el próximo año va a traer muchas sorpresas para todas las personas, porque por lo menos no creo que vaya a ser igual de raro que este año que acaba de pasar.

Me gusta pasar más tiempo con mi mamá, mi papá y mi hermanito como lo hago ahorita porque me gusta que estén más en la casa, aunque sea por cuidarse del coronavirus.

Espero que pronto alguien encuentre una cura para poder ver a mis compañeros de clase y podernos saludar, como lo hacíamos antes de que iniciara esto, extraño las clases y a mis maestros también.

La verdad no creo que el coronavirus se vaya tan rápido, pero mientras no esté solo creo que voy a poder salir adelante sin problemas y eso es lo importante, debemos cuidarnos para que no nos pase nada.

Lo que más extraño de estar afuera es salir de compras con mis papás, porque ahora las tiendas ya no dejan entrar niños tan fácil y siempre que iba con mis papás podía pedir que me compraran las sabritas que me gustaban.

Vi en las noticias que mucha gente murió por el virus, por eso quiero que el próximo año no se muera la gente y aprendan a cuidarse, porque todavía veo gente que no usa cubrebocas ni se lava las manos.

También me gustaría que llueva porque este año no vi que lloviera tanto y vi muchos árboles secos por eso, también me gusta bañarme en la lluvia aunque luego mi mamá se queje de que no puede sacar el carro.

Me da miedo no saber qué va a pasar por el virus pero la verdad tampoco sabía lo que iba a pasar cuando todo estaba bien, por eso tampoco me siento mal. Las cosas malas no duran para siempre.

▶️ Tengamos fe porque va a ser un mejor año el 2021: AMLO

Ulises Gianini Bahena, 15 años de edad, Hermosillo, Sonora

Creo que el 2021 será diferente para todos de un modo especial; creo que será un año que promete ser mucho mejor, ya que esta pandemia nos enseñó muchas cosas, entre ellas está lo importante que es la familia, las crisis que pasaron en muchas familias, el desempleo, algunas muertes de seres queridos, esto nos enseñó lo duro que puede ser la vida si no la valoramos, como puede cambiar tu vida de un día para otro.

Esto nos enseñó a valorar lo que tenemos, a las personas que tenemos enfrente, a disfrutar nuestros momentos, ya que no sabemos cuando puede ser el último, por lo que creo firmemente que el año 2021 será un año nuevo, con mucha esperanza en que este nuevo año, nos haga olvidar todo lo malo del año 2020, podremos apreciar los cambios en algunas personas, muchos tratarán de disfrutar cada momento con sus amigos, familia, etc.

Este nuevo año promete mucho, es un borrón y cuenta nueva, veremos cómo mucha gente se une para ayudarse a sí misma, este año nos hizo abrir los ojos, que no todo es felicidad y color de rosa.

Entonces, creo que esto me hizo dar cuenta de que no somos dioses, somos seres humanos, cometemos errores como todos, es parte de nuestra vida así que este 2021 será muy especial, me hizo cambiar mucho mi manera de pensar y de ver cómo son las cosas en realidad, una nueva versión de mi está por llegar, no creo que solo sea yo, habrá muchos cambios y no para mal, sino para bien, veremos muchas cosas fantásticas este año.

Mi mensaje sería que disfruten su vida, sólo se vive una vez, dejemos a un lado nuestras diferencias y tratemos de unirnos, todos somos familia, sólo me queda decirles que se acercan tiempos increíbles, espero y nunca les haga falta nada, les deseo lo mejor ahora y siempre, disfruten de su vida, ¡que todos tengan unas lindas fiestas!

▶️ AMLO revela que hay más casos de influyentismo en vacunación anticovid





CHIHUAHUA

Sebastián Terrazas Aguirre, 12 años

Lo que más me preocupa es que todas las personas de mi familia, y de muchas otras familias, estén bien de salud para poder seguir con todo lo demás, como tomar clases con un maestro y convivir con mis amigos, ya que es algo que extraño, así como jugar a la hora del recreo y compartir lo que traemos cada quién, porque creo que es muy importante regresar a la escuela ya que en la casa si hace uno tareas pero nunca vas a aprender igual

Además, cuando regresemos podamos jugar futbol ya que es lo que más me gusta, sin tener ningún miedo de estar junto a mis amigos, sin pensar en que nos vamos a contagiar unos a otros y que podamos salir de la casa sin tener la preocupación de que no me vayan a permitir la entrada a algún lugar, espero ver que todas las tiendas y negocios estén abiertos, que se vea todo con la alegría de antes, quiero ver que los papás de todos los niños tengan un trabajo para que nos puedan dar lo que necesitamos ya que he escuchado en las noticias que muchas familias no tienen alimentos ni para comer porque los padres de familia se quedaron sin empleo.

Yo me imagino que el próximo año las cosas para todo el mundo serán mucho más difíciles, este año yo me dí cuenta que hubo muchos negocios que estuvieron batallando, muchos cerraron por algunos meses, así que esto que nos pasó fue un desastre (muchas muertes, familias tristes, desempleo, negocios cerraron, baja calidad educativa, etc.) del cual todos tendremos que volver a empezar y ojalá sea para el 2021 que empiece a dar un cambio todo esto en beneficio de todos.

Confiamos en que los científicos encuentren la vacuna para controlar la enfermedad que ha causado esta pandemia y que nos la pueda dar el gobierno a un costo que todos podamos pagar, me gustaría poder salir a la calle como antes sin usar cubrebocas y sin las estrictas normas de seguridad.

Con respecto a la tecnología pienso que para el 2021 ya muchas actividades que no se hacían de manera virtual, ya no habrá otra opción sino esta.

Debanhi N., 15 años

Yo pienso que el 2021 será diferente a este año, habrá una vacuna contra el coronavirus y así podremos regresar normalmente a clases presenciales.

Las personas reabrirán su negocio, podremos continuar con nuestra vida normal.

Volveremos a realizar labores como solíamos hacerlas sin el pendiente de contraer enfermedades, reunirnos con nuestra familia y salir con amigos.

Emmanuel S., 12 años

Pienso que va a ser el mejor año, que ya va a mejorar la situación económica y que los lugares van a estar abiertos un 75 por ciento, no a su máximo nivel.

Que lo del Covid ya no va a estar tan feo, que ya van a poder salir más a la calle, que ya no vamos a estar en cuarentena, vamos a poder ir al cine y a muchos lugares que antes no podíamos ir por la cuarentena

Los supermercados ya van a estar abiertos y ya no van a hacer compras de pánico. Ya va a haber mejor economía en general; que las escuelas ya van a estar abiertas, ya vamos a poder ver a nuestros compañeros, a los maestros.

Pero eso sí, no nos vamos a poder quitar el cubrebocas por si el virus sigue en el mundo.

▶️ Cómo manejar la angustia frente al Covid-19

DURANGO









TAMAULIPAS

María Fernanda Nolasco, 8 años, de Tampico

Le gusta que la llamen Fergie, imagina al coronavirus como una piñata que niños con cubrebocas terminarán por destruir.

Esta niña que nació en un mundo digital, utiliza los hashtags para expresarse y ordenarle al virus que de una vez por todas, se vaya.

Alejandro Trinidad Valdez. 10 años, de Ciudad Madero

Se dice algo aburrido de tomar sus clases en su casa, tiene la esperanza de que en el 2021 la normalidad regresará con la tan esperada vacuna.

Luis Gerardo Lugo Hernández, 10 años, de Altamira

Debido a esta epidemia, su papá perdió el trabajo y ahora la familia tuvo que emigrar a una zona rural del norte de Veracruz, por lo que en su texto se limita a pedir que ya no haya contagios y amor de sus papás.





ESTADO DE MÉXICO

Danna Paola Briseño Rivera, 12 años

Pienso que esta pandemia se mantendrá hasta el 2021 o incluso también hasta el 2022, porque siento que las personas no se están cuidando, hay personas que salen sin las medidas necesarias, algunos no guardan su sana distancia, además cada vez hay más contagiados.

Pienso que algunas familias se adaptarán a estar en casa, la convivencia será mejor y se conocerán más, aunque también habrá familias que se puedan fastidiar de convivir siempre con sus papás y hermanos, y quieran salir y así puede haber más probabilidades de contagiarse.

Los estudiantes nos tendremos que acostumbrar a las clases a distancia pues veo que tardaremos en regresar al salón de clases, aunque para mi punto de vista está mejor porque así evitamos el contagio entre los alumnos, ya que son muchos los que estarían en contacto y podríamos regresar más pronto a la normalidad.

Siento que las clases a distancia pueden ser buenas porque seguimos aprendiendo, pero malas porque afecta la relación con los compañeros de la escuela ya que como no nos conocemos es difícil comunicarnos, al igual que, con los amigos porque ya no convivimos y no sabemos cómo están o qué hacen, entre otras cosas.

CHIAPAS





COAHUILA

Ciara Mayté Caldera Reyes, 11 años, de Torreón

En sus dibujos, plasma ideas que de pronto aparecen en su mente, ella lo que más anhela para el próximo año 2021, es que ya se termine el Covid-19 para volver a ver a sus amigas y amigos de la escuela.

Le toma entre un día y medio o dos poder terminar dibujos que le resultan un poco complicados de realizar, desde que apareció la pandemia por coronavirus y se tuvo que confinar en su casa, por lo que optó por concentrarse más en la práctica del dibujo.

Sobre lo que la idea que plasmó, donde hace referencia a uno de los sitios emblemáticos de Torreón “que sea algo representativo de Torreón, voy a hacer el Cerro de las Noas con el Teleférico, que ahorita por la pandemia está cerrado. Dije, voy a poner a unas personas que están saludando a los que van en el Teleférico y una fila de gente que está esperando para subirse”.

“Ya quiero ver a Luna, una amiga que vive por aquí también, cerca de mi casa”.

“Lo que más extraño es estar con mis amigos, jugar, ir a comprar dulces, ver a mis maestros y tener mis clases dentro del aula”.

“Yo quiero que en el año 2021 no haya tantas cosas malas como ahora en el 2020, que no haya más incendios, pandemias, guerras, etc".

“Quiero que pase algo bueno, como que ya se acabe la pandemia”.





Mía Elizabeth y Alberto Gael García Castrp, 9 y 5 años, Gómez Palacio

Los hermanos García Castro expresaron a través de un dibujo lo que están sintiendo y esperan que ocurra el siguiente año, ninguno conoce a sus maestros debido a que cambiaron de grado; aunque a través de las clases a distancia han tenido contacto con sus docentes, “no es lo mismo, nos gustaría verlos en persona”, expresó Mía.

“Mamá, extraño a Tadeo”, confesó el pequeño Gael a su mamá.

Antes del confinamiento, los hermanos peleaban en demasía, ahora, debido a que están mucho más tiempo juntos, han entendido, de acuerdo a su capacidad, lo que está ocurriendo y comprenden que deben cuidarse.

▶️ BioNTech y China Fosun crearán empresa para producir vacunas contra Covid-19

Ángela Fernanda Rivera Pérez,14 años, Lerdo

La adolescente ha atravesado momentos complicados durante la pandemia del Covid-19, sus padres enfermaron y el hecho de tomar clases a través de Internet no ha sido fácil, resulta complejo y reconoce que no se aprende igual. El confinamiento ha causado que los lazos familiares se estrechen más entre ella y sus hermanos.

“En la escuela aprendía mejor, en línea se me dificulta un poco más, no entiendo muy bien, me gustaría regresar a las clases presenciales para poder estar con mis amigos y con mis maestros”.

Ángela tuvo que mudarse a otra casa durante más de un mes debido a que sus padres enfermaron de Covid-19, ese lapso de tiempo para ella representó estar fuera del hábitat y de su cálido hogar.

“Me tocó estar en otra casa, se me dificultó mucho porque me sentía lejos de mi familia y no era lo mismo para mí, pues me sentía muy triste”.





Itzel Rivera Pérez,15 año, Lerdo

Este año ha sido muy bueno y muy malo a la vez. Ya que lo bueno ha sido que he tenido la oportunidad de viajar a Mazatlán, que nunca lo había conocido, pero este año tuve la oportunidad de conocer el mar, otra de las grandes oportunidades que he tenido, es trabajar ganando dinero con mi propio sacrificio. Eso me gusta mucho, también estar cerca de los seres queridos, pero…

También tiene su lado malo, como perder mi graduación o mi fiesta de XV años, yo sé que son cosas materiales, pero para mí también era un anhelo. También distanciarme de mis amigos, por igual, la escuela no ha sido fácil, muchas de las cosas no las entiendo, pero hago lo mejor que puedo.

Para este 2021, espero que acabe esta enfermedad, que regrese a la escuela, espero también ser mejor estudiante, espero también conocer más personas y acercarme más a mis padres para tener mejor comunicación y apoyar mucho a mi madrina con lo que pueda y también acercarme más a mis hermanos.

PUEBLA









AGUASCALIENTES

Juan Pablo Gallegos González, 12 años, Aguascalientes

Hola, soy Juan Pablo, un niño de 12 años, al cual le ha ido muy bien a pesar de tantas cosas malas que han pasado, no sólo en mi estado, sino en el país y en todo el mundo.

Ya hace casi un año que dijeron “quédate en casa”; al principio dije ¡qué padre!, ya no tengo que ir a la escuela, pero mis papás me explicaron que la escuela sería desde mi cuarto. Ahora veo a mis compañeros y maestros desde una pantalla de computadora. No se siente la misma emoción que cuando nos veíamos cada día en el salón de clases.

El año 2020 fue un año muy complicado por muchas catástrofes como la pandemia, desastres naturales, miles de muertes, dejamos de ir a las escuelas y además ya no podemos salir de nuestra casa. Nos cambió completamente la vida.

Ahora extraño mucho salir a jugar, ver a mis compañeros y poder divertirnos juntos a la hora del recreo.

En ocasiones me siento muy mal, me aburro, casi no podemos hacer nada porque no podemos salir. Me siento triste porque ya ni siquiera vemos a nuestra familia, mis tíos y mis primos con quienes me gusta jugar. Es la primera vez, en toda mi vida, en la que no haremos posadas, no podremos mis primos y yo, cantar y romper la piñata.

Yo creo que este próximo año 2021, las cosas mejorarán. Creo que las personas por fin entenderán que debemos cuidarnos para así ayudar a que se acabe la pandemia.

Podremos regresar a la escuela, volver a ver a mis amigos, podremos andar en las calles sin miedo, nuestros padres ya no estarán preocupados por conservar el trabajo o aprender cosas nuevas para poder trabajar desde casa.

Nuestra vida será más valiosa, porque la disfrutaremos más, la gente se verá con gusto, nos trataremos mejor que antes, saludaremos a nuestros vecinos, nos trataremos con gratitud y respeto, pues ahora sabemos lo importante que es estar cerca de la gente que queremos.





Helena Adely López Gutiérrez, 10 años

Tengo 10 años, me llamo Adely López Gutiérrez, y en este tiempo he visto cosas que nunca me imaginé ver.

Quisiera que el 2021 se vea diferente al año 2020. Una de las cosas que se ve en el 2021, es que quizá las cosas no cambien, pero en mi corazón tengo fé y esperanza en que haya un cambio. Como niña, quisiera ver a niños sonreír, jugar y que todos tengan la posibilidad de tener una familia feliz.

En lo personal, yo no tengo papá, pero he sido bendecida con dos papás; así que en el 2021 se ve en mi sentir como el anhelo que hay en mi corazón de que las instituciones encargadas de proteger a los niños, sean más que una institución, sean como unos padres para esos niños.

También se ve en el 2021 que no habrá hambre para las familias que no tienen trabajo. Yo creo en mi país y sé que este 2021 traerá esperanza. Amo mi planeta y una de las cosas que he escuchado es sobre el deterioro de los bosques, los animales, los polos, los incendios forestales, los cambios de clima, etc. Pero espero que cada persona haga conciencia y ame este hermoso planeta llamado Tierra. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que al hombre le dio el señoría en la tierra; esto es que tenemos la responsabilidad de cuidarla.

El 2021 se ve con todo lo que ha pasado, también con lo del coronavirus, haremos más por cambiar nuestra manera de tratar a los animales que consumimos; esto es lo que he oído en las noticias.

Este 2021 sé, que a pesar de todo lo que ha ocasionado este virus, el encierro, la separación de mis familiares y amigos, y el cierre de locales, será diferente porque confío en los científicos a los que Dios ha dado sabiduría. Agradezco a Dios por esto y sé que este 2021 tendremos la cura.

Este 2021 espero ver a mis amigos nuevamente sonreír, correr, oír el griterío en las escuelas, que por el momento están cerradas y en silencio.

Por el momento, se ve que el 2021 traerá fe y esperanza. Dios es bueno y tiene misericordia para el año que esperamos, ver bendiciones. Esto es lo que yo veo en el año 2021.

▶️ AstraZeneca asegura tener "la fórmula ganadora" contra nueva cepa de Covid-19





JALISCO

Erick López Saavedra, de 5 años

Espera que en 2021 “se acabe el coronavirus para poder ir de vacaciones a la playa”.





Sofía López Beas, de 7 años

Espera “que ya salga la vacuna”.





Ana Sofía Vargas Ponce, tengo 12 años

Lo que espero de este 2021 es que se acabe el Covid-19 y que todos podamos salir de nuestras casas y que todos los niños podamos ir a la escuela y hacer nuestras actividades extraescolares.

Espero también que toda nuestra vida sea normal otra vez y poder recuperar todo lo que no hice el año anterior, como estar con mis amigos, ir al cine, a las plazas, viajar y estar con mi familia.

Me gustaría también que en 2021 no haya tantos enfermos y que todas las personas que les dio Covid-19 se recuperen y puedan estar con sus familias y que ya no haya tantas enfermedades, como antes.





David Emiliano Vargas Ponce, 12 años

Lo que espero para este 2021 es que se termine esta pandemia del Covid-19, que ya no haya más enfermos en los hospitales, que los papás vuelvan a trabajar y que los niños vuelvan a clases presenciales.

También espero que ya podamos salir sin que nos dé miedo la calle porque nos podemos contagiar del Covid y poder salir a las plazas y con mi familia, poder salir a jugar con amigos y visitar a los familiares o incluso ir a la playa