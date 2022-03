Aborto legal en México: Estas son las entidades donde es legal el aborto

En México solo 7 de las 31 entidades de la República ha logrado despenalizar el aborto, lo anterior pese la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida criminalizar a las mujeres que aborten, sentencia que faculta a gobernadores y Congresos locales a acelerar las modificaciones en el Código Penal que conviertan en un derecho la interrupción legal del embarazo.

Fue apenas ayer en el contexto del Día Internacional de las Mujeres que el Congreso de Sinaloa votó a favor de la aprobación a ley que permite la interrupción legal del embarazo, aunque grupos feministas acusan un dictamen ambiguo, que deja en duda en muchos de los términos que podrían provocar confusión entre la sociedad.

Este tema trasciende más allá del interés de quienes estén interesadas en practicar un aborto, pues también involucra a personal que presta sus servicios de salud, pues además de estar en riesgo su profesión, una mala interpretación de la ley podría llevarlos a la cárcel.

Aunque todas las entidades contemplan en sus códigos penales causales de no punibilidad para no considerar un aborto como un delito, solo son cuatro entidades que autorizan el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, el resto se basa en circunstancias como una violación, peligro de muerte de la madre, alteraciones graves del producto y motivos económicos, para determinar como delito o no, la interrupción del embarazo.

Sociedad Aprueban despenalización del aborto en Sinaloa

¿Cuáles son los estados donde es legal abortar?

CIUDAD DE MÉXICO Desde el 24 de abril del 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces, la hoy Ciudad de México ha sentado referente para otras entidades que han modificado sus leyes para otorgar este derecho a las mujeres.

Desde entonces, las capitalinas pueden ejercer su derecho a interrumpir el embarazo de forma segura, gratuita y legal, dentro de plazo antes mencionados. Si así lo deciden, podrán abortan mujeres, adolescentes o menores de edad, estos últimos acompañados de su padre o tutor, así como mujeres residentes de otras entidades.

OAXACA Bajo una regulación muy similar a la de la CDMX, desde abril del 2019, Oaxaca se convirtió en el segundo estado de México en despenalizar el aborto. Para que las mujeres oaxaqueñas no sean perseguidas por la justicia tras realizar un aborto, deberán hacerlo hasta las doce semanas de gestación, a decir de la legislación local, de manera gratuita y segura, incluso por las instituciones de salud pública.

💚 ¡#EsLey en #Hidalgo! 💚

Se aprueba con 19 votos a favor, 1 abstención y 8 votos en contra.💥



¡Qué suba la marea en todo México!

Nos faltan 29 estados📌#EsLeyHidalgo #AbortoLegalHidalgo pic.twitter.com/1AAlITQCue — MareaVerdeMx (@MxMareaVerde) June 30, 2021

Las modificaciones aprobadas permiten la interrupción del embarazo hasta la semana número 12. Practicar un aborto después de este lapso, tiene consecuencias penales de hasta un año de prisión y de 10 a 40 días de multa.

VERACRUZ En julio de 2021, el Congreso de Veracruz despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Con esto, cualquier mujer que decida interrumpir su embarazo y este dentro de este límite, puede practicarse un aborto legal.

El decreto número 857 que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el artículo 152 del Código Penal para el Estado de Veracruz fue publicado en la Gaceta Oficial el 21 de julio para su inmediata aplicación.

BAJA CALIFORNIA El viernes 30 de octubre del 2021, Baja California se convirtió en el quinto estado de la República en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación. La iniciativa propuesta por el Congreso local quedó a un voto de modificar el artículo de su Constitución que reconoce la vida desde la concepción, el cual contraviene la sentencia de la SCJN al respecto.

El viernes 30 de octubre del 2021, Baja California se convirtió en el quinto estado de la República en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación. La iniciativa propuesta por el Congreso local quedó a un voto de modificar el artículo de su Constitución que reconoce la vida desde la concepción, el cual contraviene la sentencia de la SCJN al respecto. COLIMA El pasado 1 de diciembre del 2021, el estado de Colima se convirtió en la sexta entidad en despenalizar el aborto. Con 14 votos favor y cinco en contra, el Congreso de Colima aprobó modificaciones a su Código Penal y la Ley General de Salud de la entidad.

¡Este año ha sido grandioso! Colima es la sexta entidad federativa que despenaliza el aborto voluntario durante el primer trimestre de la gestación y la primera que reconoce también a las personas gestantes. ¡Felicidades, Colima!#AbortoLegalColima#QueSubaLaMarea

💚💪🏾 pic.twitter.com/qdwhCghXc7 — GIRE (@GIRE_mx) December 2, 2021

La despenalización del aborto en la entidad occidental se da luego de los ministros de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel por abortar.

SONORA Distintas comisiones legislativas del Congreso de Sinaloa aprobaron este 8 de Marzo del 2022 las modificaciones a su Código Penal para establecer como derecho, la interrupción legal del embarazo hasta las 13 semanas de gestación. La votación desechó la propuesta de legisladores morenistas, que pedían hasta 14 semanas para practicar un aborto.

Fue en esta entidad donde diversas activistas señalan el uso de términos ambiguos que contraponen el ámbito jurídico nacional, especialmente en el uso de ‘Interrupción del embarazo’ que es un concepto médico utilizado en el marco normativo y regulador de la provisión de servicios de salud, contrario a “aborto” denominación del delito contenido en la normativa nacional y las locales, motivo por el cual piden al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicite al legislativo las correcciones necesarias para lograr concretar la reforma progresista.

