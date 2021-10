Actué con responsabilidad en la construcción de línea 12: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard rechazó tener alguna responsabilidad en la tragedia del desplome de un tramo de la línea 12 del Metro, ocurrida el pasado 3 de mayo, donde murieron 26 personas y subrayó que él actuó “de manera profesional”.

Al ser cuestionado durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al informe final sobre este accidente y el hecho que no se hayan fincado responsabilidades a altos funcionarios, el canciller se escudó al decir: “¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber”.

Añadió que “el jefe de Gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso, intervino un consorcio con muchas empresas”, objetó Ebrard al asegurar que el solo se limitó a sus responsabilidades administrativas.

“Yo hice lo que tuve que hacer, si no, no estaría yo aquí, no podría dar la cara, actúe profesional y de una manera íntegra. Ya los imputados presentarán sus defensas y muchos ya ganaron los juicios, eso ya le corresponde a la autoridad correspondiente”, dijo el ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó ayer, qué hay 10 personas señaladas como posibles responsables del colapso de la línea 12, (entre ellos, Enrique Horcacitas, ex director del Proyecto Metro, órgano creado durante el gobierno de Marcelo Ebrard) y los citó a una audiencia el próximo 25 de octubre.

La titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy informó que tiene elementos suficientes para imputar a una serie de personas morales y físicas por la tragedia, luego que el peritaje final indica que hubo graves fallas en la construcción.

