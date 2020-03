Acuerdan México y EU cerrar su frontera; duraría 30 días

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para el cierre de la frontera común a viajes no esenciales, sin impedir los legales y de comercio, como medida para prevenir nuevos contagios de Covid-19.

Luego de dos días de intensas negociaciones, ambos países informaron que la medida entrará en vigor en toda la frontera común, a partir del primer segundo de este sábado y se mantendrá por 30 días, con posibilidades de extenderse, previa revisión entre las dos naciones.

En conferencia de prensa, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que el paso de alimentos, combustible, atención médica y medicamentos que salvan vidas, se mantendrá abierto sin ningún obstáculo por este tiempo.

Además, aseguró que dentro de lo acordado con su contraparte en la Casa Blanca, Mike Pompeo, se encuentra mejorar la condición y coordinación sanitaria y acelerar el T-MEC, a través de las instancias correspondientes de ambos países para cuidar el comercio y la economía.

“Nuestra preocupación es que las medidas que se tomen para reducir la posible propagación del virus no afecten de manera decisiva la actividad económica y el empleo de las personas”, planteó el canciller en la conferencia de prensa matutina.

Posteriormente, durante un mensaje en la cancillería, confirmó que Estados Unidos restringirá el paso de turistas desde México. “Para garantizar que los viajes esenciales puedan continuar, México y Estados Unidos restringirán temporalmente los viajes no esenciales a través de su frontera, incluyendo aquellos que se consideran de naturaleza turística o recreativa”, afirmó Ebrard Casaubon. Adicionalmente, exhortó a las personas a que, como precaución, eviten el contacto innecesario con otros.

En Washington, el presidente Donald Trump aclaró que por el cierre parcial de la frontera no enviará a México a migrantes que no sean ciudadanos mexicanos, detenidos por los agentes migratorios ni a solicitantes de asilo que esperan solución a su caso dentro de la Unión Americana.

“A los migrantes que no sean mexicanos no los enviaremos a México, porqué México tomaría a otras personas que no son de México. A los de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países, los mandaremos a la nación de la que vienen”, afirmó el mandatario estadounidense al informar sobre lo acordado por ambas partes.

Además, garantizó que se dará prioridad para ingresar a Estados Unidos por la frontera con México a los ciudadanos y residentes permanentes de ese país, y a los trabajadores mexicanos fronterizos libres del Covid-19 que entran y salen el mismo día del territorio estadunidense.

Los trabajadores agrícolas temporales de México, tampoco serán impedidos para ingresar a territorio estadounidense, aunque deberán ser sometidos a los exámenes clínicos para garantizar que no están contagiados del coronavirus.

Pese a que Trump aseguró que México había aceptado rechazar el ingresos de vuelos procedentes de Europa, tal y como lo ordenó Estados Unidos y Canadá, el canciller Ebrard aseguró que el gobierno mexicano aún estudia la posibilidad por lo que “mañana o pasado no se suspenderá el ingreso de estos vuelos”.

“El secretario Pompeo me manifestó, en dos ocasiones en los últimos días, la preocupación de los Estados Unidos por la posibilidad de que lleguen a México personas que puedan ser portadoras del virus, provenientes de los países que hoy tienen los mayores números de personas infectadas. Y lo que le he señalado es que entendemos esa preocupación, porque también es una preocupación nuestra.

El día miércoles esto se deliberó, se discutió, en la reunión de los comités de emergencia, y estamos tratando de avanzar porque la posición mexicana ha sido no cancelar o suspender vuelos, esa posición no la hemos modificado, pero lo que sí entendemos es que tiene que haber restricciones, diferentes tipos de restricciones, pero estamos en ese diálogo, todavía no tenemos un acuerdo terminado, sino ya se los habríamos comentado, todavía no tenemos un punto de arribo, pero espero que en los próximos días lo podamos tener”, explicó Ebrard, aunque desde Washington Pompeo aseguró que “sin duda México lo anunciara”.

Más temprano, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller reveló que mil 153 mexicanos han sido retornados de distintos países por pandemia. Anunció que se "está buscando la manera" de retornar a más mexicanos, pero hay países que no autorizan los vuelos.

Ebrad Casaubon detalló que las naciones desde donde más se retornaron mexicanos fueron Perú (710) por vía aérea, Guatemala (140) por tierra y Chile (100).

"El Gobierno de México está buscando todas las alternativas posibles para que, negociando con aerolíneas y gobiernos, puedan facilitar el retorno de mexicanos varados en el extranjero por coronavirus", explicó.