Acuerdo entre CDMX y empresas que construyeron L12 lo anunciará AMLO: Sheinbaum

Los avances sobre el acuerdo que se busca entre el gobierno capitalino y las empresas que construyeron la Línea 12 del Metro para llevar a cabo su rehabilitación será dado a conocer, tras un acuerdo entre las partes, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al término de su participación en la inauguración del “Mural más fino”, la mandataria local aseguró que no hay nada que esconder y que cuando esté listo el acuerdo de rehabilitación de la Línea Dorada, se anunciará de manera conjunta.

La mandataria reiteró que existe voluntad de parte de las constructoras para llevar a cabo estos trabajos.

“No quisiera yo informar mucho más, hay un acuerdo de que todo se informe a través del Presidente de la República y creo que es importante mantener este acuerdo. No es que haya algo que esconder, no es que haya nada que esconder, si no sencillamente que se está reuniendo con el comité técnico también para que pueda conocerse toda esta información y una vez que ya tengamos el acuerdo de rehabilitación lo podamos informar de manera común, mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía", explicó.

¿Pero hay voluntad doctora?, le cuestionó la prensa.

"Sí hay voluntad”, declaró.

Sheinbaum Pardo mencionó que están a la espera del proyecto ejecutivo de reforzamiento y rehabilitación de la Línea 12 que elabora el grupo técnico integrado por seis ingenieros civiles.

“Pero creo que todos tenemos en mente la reactivación y rehabilitación de la línea 12 del metro y en eso estamos trabajando con esta comisión que ustedes saben de técnicos especializados en los distintos temas tanto en el elevado, el túnel como algunos otros temas fundamentales. Y estamos esperando la definición de esta comisión para que podamos ver ya el apoyo de las distintas empresas para la rehabilitación de la línea 12”, apuntó.

Por último y luego de que trascendiera que se prepara la sustitución de la Directora del Metro, Florencia Serranía, Sheinbaum Pardo señaló que “ya en su momento se verá”.