Acusan que en foros de reforma judicial no dejan participar a jueces

En al menos tres estados han impedido la participación de jueces en los foros sobre la reforma judicial, acusó la directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial, Juana Fuentes Velázquez.

“Llegamos al foro y con la novedad de que únicamente podríamos incorporarnos al auditorio, pero no participar con alguna propuesta no nos dieron prácticamente la voz. Entonces, fue una preocupación, realmente estamos por concluir, faltan tres foros y qué va a pasar con estos diálogos, si estamos tomando en serio la participación de la gente o ya está un camino trazado sin mayor reflexión y sin permitirnos participar”, dijo en entrevista con El Sol de México, Fuentes Velázquez.

El martes pasado, la directora de la asociación acudió al foro organizado en Puebla pero los organizadores le impidieron participar bajo el argumento de que había muchos ponentes, por lo que incluso hubo protestas.

“La única justificación es que eran muchos participantes y que implicaba acotar el número de ponentes: incluso, un día antes se emitió la orden del día y yo estaba ahí, en ese listado. La única justificación fue que éramos muchos participantes y que iban a reducir el número de ponencias y estuvimos un rato ahí esperando, porque se intentó gestionar la participación se expresó el reclamo de que si ya estaba el espacio y pues ya no hubo ninguna respuesta”, dijo Fuentes Velázquez.

La representante de los jueces dijo que lo mismo pasó con el magistrado Manuel Cano Maynez en el foro del 1 de julio en Guadalajara, Jalisco a quien de plano no dejaron entrar a la sede en donde se llevaría a cabo el debate.

Y en el foro en Xalapa, Veracruz del pasado 12 de julio se le negó la entrada a la directora Nacional de Igualdad y Género y Magistrada de distrito, Mayra González Solís, quien se trasladó de Mérida, Yucatán al estado veracruzano para poder exponer sus ideas, sin embargo, no la dejaron participar.

“Para el ejercicio de los diálogos se buscó perfiles con un expertiz sobre los temas que se iba a abordar: que preparan la ponencia y asistiera: lo mismo pasó con la compañera que fue a Xalapa, que es la Magistrada Mayra (Solís) ella incluso está sede en Mérida y se trasladó a Veracruz y tampoco me la dejaron participar, entonces sí ya es una preocupación, no es un hecho aislado que tú puedas decir bueno la logística no, sino más bien, llama mucho la atención que está sucediendo con estos foros”, dijo a este diario Fuentes Velázquez.