Agradece Nino Canún a AMLO su regreso a medios; se lanza contra expresidentes

Durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el periodista Nino Canún, agradeció al mandatario porque gracias a él esta de regresó en los medios de comunicación y arremetió contra los expresidentes porque por ellos fue vetada su libertad de expresión.

El periodista acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de su veto en los medios de comunicación tras haberse negado a ser director de Comunicación durante su administración.

Peña Nieto llega a mi casa y me dice 'quiero que seas el próximo director de Comunicación Social conmigo', yo le agradecí enormemente y le dije que no, que muchas gracias y pues yo no sabía de eso

Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también. Le dijimos que no. Se levantó y me dijo ‘a un presidente de la República jamás se le dice no’. Y ya se salió y nunca más supe nada de ellos, y quede vetado

Explicó que luego de no recibir respuesta de diversos directivos de medios de comunicación, se le abrieron las puertas una vez que Obrador asumió como presidente de México, por lo que le atribuyó su regreso.

Sobre el expresidente Vicente Fox, Canún contó que en 2006 fue citado en Los Pinos y en esa reunión estaba presente Luis Carlos Ugalde, entonces presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes le indicaron que Felipe Calderón estaba muy debajo de AMLO en las encuestas.

Tú vas a conducir todos los noticieros de ese día (de la elección) en Grupo Radio Fórmula y vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a Calderón citó el periodista al exmandatario

Dijo que terminando la reunión, se encontraba esperando Raymundo Riva Palacio para entrar y recibir las mismas instrucciones.

Salgo y oh sorpresa, estaba Raymundo Riva Palacio, quien era director de El Universal, esperando para entrar a que le dijeran exactamente lo mismo

Respecto a dichas declaraciones, Riva Palacio publicó en Twitter que desconoce que se hayan llevado a cabo dichas reuniones y negó haber sido requerido. Incluso señaló que en ese año no era presidente de El Universal.

Desconozco si hubo esas reuniones. Lo que si se es que yo no fui ni fui requerido ni nadie me hablo jamás de esa reunión. En 2006 yo no era director de El Universal. Obviamente, un dedazo. https://t.co/bQ4AkIullD — Raymundo RivaPalacio (@rivapa) 28 de enero de 2019

Después se refirió a un caso que podría ser el llamado “Pemexgate” donde Romero Deschamps dio dinero de Pemex a Labastida, y, en el que refirió a varias personas:

Y la otra, eran mil 600 millones de pesos, que tomó el señor Carlos Romero Deschamps, para entregárselos a Labastida, se dijo que no se los dio a Labastida sino a Emilio Gamboa, que no; que se los dio a Esteban Moctezuma, actual secretario de educación; pero no, Emilio Gamboa, dijo que ‘no, no se los dio a nadie, se los dios Diódoro Carrasco, que era secretario de Gobernación con Zedillo, pero ahí se quedó ese dinero y ganó Fox, ¿Qué raro, no ? Tenían mil 680 millones de pesos…

“Parece que hay mucha complicidad de los presidentes anteriores, se ven muy traviesos, se ve muy travieso al Fox y al Calderón y veo muy travieso al Peña, ¿no será qué usted no le permiten lleva a cabo una investigación? Y nuevamente señor presidente muchas gracias, porque gracias a usted regreso nuevamente”, dijo Nino Canún.

Y volvió a agradecer al Presidente:

¡Si usted no hubiera llegado a la Presidencia yo seguiría vetado, gracias a usted, no al pueblo de México, gracias al presidente de la República!

Canún condujo el programa Y usted… ¿Qué opina? de 1990 a 1994. Posteriormente se integró a Radio Fórmula, de donde fue despedido en 9998, para mudarse a Radio Centro.

Actualmente conduce el programa TV Diario del canal 145 de Total Play.