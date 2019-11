"Los jóvenes son la conciencia crítica", Alberto Fernández visita la UNAM

Al señalar que la UNAM, es un “modelo de universidad para América Latina”, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández subrayó la necesidad de generar condiciones de igualdad para todo el continente; "no es en perjuicio de nadie, sino en beneficio de todos".

“¿Cómo hacemos para que la globalización no lastime?, hay que abrazarse como países, como lo ha hecho Europa, para enfrentar adversidades; no reneguemos de nuestra capacidad de estar unidos, hay que ser esa patria grande, como lo delinearon los libertadores de América”, comentó al dictar la conferencia “El nuevo modelo de integración Latinoamericano”, en el Anfiteatro Simón Bolívar, del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

El presidente electo de Argentina mencionó a los jóvenes que son la "conciencia crítica de todas las sociedades; su mayor deber es ponerse de pie y reclamar cuando vean una injusticia. Háganlo en todo el continente y el continente estará mejor”.

Fernández remarcó la urgencia que demanda la actualidad de conocimiento, por lo que señaló que es imperativo estudiar, pues enfatizó, "los jóvenes que no se capaciten no tendrán lugar en el mundo del mañana, porque no estarán en condiciones de enfrentar los desafíos de ese mundo. No es que se queden sin educación, se están quedando sin futuro”.

En este marco, Alberto Fernández celebró que México y Argentina han priorizado la educación de sus pueblos al abrir las puertas de sus universidades gratuitamente, pues sostuvo que las instituciones públicas "ha sido un mecanismo para que exista la posibilidad de educarse y ascender socialmente”.

“Quienes pasamos por la universidad pública le damos un valor especial, pues sin este carácter muchos argentinos y mexicanos no podrían llegar a ser lo que son", agregó.

Foto: Cortesía

Al asumirse como gran defensor de la educación pública y de la universidad gratuita, reiteró su compromiso por garantizar acceso a la educación, y su apoyo a las universidades y educación públicas.

Se comprometió a promover la inteligencia argentina para desarrollar su propia ciencia y tecnología.

“Cada vez que un científico se va de Argentina yo digo que retrocedimos un año. No voy a dejar que se vayan, y además vamos a hacer que vuelvan los que se fueron”, comentó.

Al darle la bienvenida a nombre de la UNAM, Leonardo Lomelí expuso que la máxima casa de estudios, en la actualidad, cuenta con 52 convenios vigentes con instituciones de educación superior y organismos de Argentina.

“El intercambio y movilidad académicos en los últimos nueve años han permitido que 89 estudiantes de universidades argentinas y 723 de la UNAM hayan sido beneficiados, por lo que tenemos gran potencial para desarrollar una colaboración fructífera”, afirmó Lomelí.

Previamente, el mandatario electo de Argentina sostuvo una reunión con el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, en el salón El Generalito, donde también firmó el libro de visitantes distinguidos del recinto universitario.