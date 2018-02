Alerta de Alemania no afectará visita de turistas extranjeros: Yunes Linares

Veracruz, ver.- El gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares descartó que la alerta de seguridad emitida por Alemania vaya afectar la llegada de turistas extranjeros a nuestro país.

Aclaró que la alerta no prohíbe viajar al estado de Veracruz, sino transitar por carreteras de zonas rurales.

El mandatario alegó que seguramente el gobierno Alemán tomó datos “de otras épocas”.

Para bien de los que queremos a Veracruz y para mal de los que quieren que le vaya mal, le quiero decir que la alerta de Alemania no es una alerta para no venir a Veracruz como hace un momento lo comentó ya el comandante Zamacona seguramente están tomando como base datos de otras épocas.



Molesto, Yunes Linares reclamó a los medios de comunicación cuestionar sobre la alerta alemana.

Foto: Diario de Xalapa

“Lo que dice la alerta y aquí la tengo en la mano porque sabía que lo iban a preguntar, pudiendo preguntar de un tema tan importante como la llegada de 10 veleros quieren saber si Alemania pidió a los alemanes no viajar a Veracruz, pero bueno es su libertad hacerlo”, dijo.

Al presentar el Festival Velas Veracruz 2018, el ejecutivo del Estado acusó que este tipo de noticias sólo buscan hablar mal de Veracruz.

Decía que para desgracia de los que quieren que a Veracruz les vaya mal no es ninguna alerta para no venir a Veracruz es simplemente de no conducir en carreteras de áreas rurales de Veracruz.

Yunes Linares dejó claro por último que el puerto de Veracruz no es área rural y que seguramente se refirieron a las condiciones de las carreteras porque que no todas están bien”, puntualizó.

/amg