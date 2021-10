"No podría dejar de ser bombero": Alexis, el vulcano que se hizo viral

Alexis Ramírez Sánchez, el bombero que se hizo viral hace unos días por cargar un tanque de gas en llamas para sacarlo de un restaurante, aseguró que aunque puso en riesgo su vida en ese evento y en cada uno de los servicios que brinda en la Ciudad de México, “no podría dejar de ser bombero”.

En entrevista con El Sol de México, Alexis relató que se tomó la decisión de sacar el tanque del establecimiento ubicado en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, ya que podía explotar y dejar lesionados y afectaciones en el restaurante; sin embargo, no sintió miedo ni dudo en hacerlo, pues su mente se bloqueó.

El ahora famoso bombero será padre en unos meses.

“Los jefes dieron la orden de que se sacara el tanque porque ya estaba muy caliente y podía explotar. En el Heroico Cuerpo de Bomberos nuestro punto principal es salvaguardar la vida humana, y había muchos compañeros, policías y de Protección Civil.

Tenía bloqueada mi mente por la adrenalina que llevaba; no iba pensando en el miedo o en una cámara que grabara el momento, por mi cabeza no pasó nada de eso. Nunca pensé que por hacer mi labor se me reconociera tanto; en redes sociales se está reproduciendo mucho el video”, contó Alexis.



Durante el evento, Alexis no sufrió ninguna quemadura a pesar de que cargó sobre su hombro y espalda el tanque completamente en llamas, mientras que uno de sus compañeros lo rociaba con agua. Esto es debido a que los bomberos usan un traje especial con el cual se puede trabajar a fuego directo en un tiempo de entre 25 y 30 minutos.

Sin embargo, por su cabeza pasó el escenario de qué hubiera pasado si el tanque hubiera explotado, o si ya no estuviera vivo, ya que pronto será papá, pues su pareja tiene cinco meses de embarazo.

“En el lugar había muchas cosas de plástico, madera, lonas que se podían incendiar, propagar el fuego de volada, el incidente se nos podía salir de control. Además, el tanque se podía reventar de la parte más sensible, que es a la mitad del cilindro.



Mi familia está feliz pero preocupada, felicitándome a cada rato. A ella (mi pareja) le dio miedo, lloró, pero está feliz también y orgullosa de mí por hacer esa gran labor. También está preocupada, porque después de que está embarazada pasó por su mente de que se podía quedar sola con el bebé. No me ha dicho que deje de ser bombero; no podría dejar de ser bombero”, señaló Alexis Ramírez, quien lleva apenas tres años en el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Alexis desconoce si le darán algún reconocimiento, aunque el domingo pasado un oficial de la estación ya le regaló una insignia por hacer esa gran labor. “El oficial me dio la medalla al valor, él, en sus palabras”, señaló.









