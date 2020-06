Alfaro recurre a Narro Robles para evaluar apertura de Jalisco

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco anunció ayer que el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, José Narro Robles se encuentra al frente de un equipo de 12 expertos de la medicina nacional, entre otros el ex coordinador de la epidemia de influenza de 2009, Alejandro Macías, para que evalúen y definan las acciones a seguir durante la reactivación de la economía, la reconversión hospitalaria y la atención de la epidemia de Covid 19 en esa entidad.

Tras una conversación con el ex funcionario federal el gobernador de Movimiento Ciudadano dio a conocer este lunes a través de su cuenta de twitter, en un video, que le solicitó a Narro Robles, “quien es un hombre solidario, le pedimos la posibilidad de tener el acompañamiento con un equipo de expertos nacionales en temas de salud para evaluar y tener pasos a seguir para la reactivación” económica de la entidad.

El equipo hará una evaluación y revisión a “todo el modelo de aplicación de pruebas, la estrategia de comunicación para que la gente sepa de la importancia de usar mascarilla”.

Dijo que en la primera reunión se hizo un reconocimiento al grupo de especialistas que van a acompañar a partir de ahora en la toma de decisiones sobre la epidemia a Jalisco. “Vamos tomando decisiones en medio de escenarios de incertidumbre, pero el hacerlo de la mano de los mejores especialistas de este país nos alienta a decir que vamos por el camino correcto y vamos a dar los resultados que los jaliscienses esperan”

Al presentarlos dijo que se trata de un “equipo espectacular”. Se trata en su mayoría de ex funcionarios de la Secretaría de Salud y académicos de trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Tecnológico de Monterrey o en la medicina privada.

Entre ellos están el investigador Alejandro Macías, médico infectólogo, experto en virología, quien además de ser investigador nacional fue coordinador de los trabajos en el manejo de la epidemia de la Influenza en 2009-2010 en la Secretaría de Salud.

También está Malaquías López Cervantes, integrante Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Covid-19 en la UNAM, egresado de la Universidad de Yale e investigador del Sistema Nacional de Investigadores y exfuncionario en la Secretaría de Salud.

Marco Antonio Martínez Ríos, profesor de cardiología en la Facultad de Medicina de la UNAM y ex presidente de la Sociedad Mexicana de cardiología de la UNAM, ex director del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ex presidente de la Sociedad Interamericana de cardiología y miembro titular de la Academia Mexicana de Medicina, también miembro del SIN categoría II.

Gerhard Heinze Martin, profesor de tiempo completo de la UNAM, jefe de la subdirección de residencias médicas y ex director del Instituto de Psiquiatría.

José Meljem Moctezuma, titular de la Unidad de Transparencia de la UNAM.

Jorge Alberto Sánchez Montiel, médico egresado del Tec de monterrey e investigador de esa institución y José Luis Ramírez Arias, director médicos del Hospital Ángeles Pedregal.

Mónica Cendejas Ángeles, estudiosa del Derecho administrativo por la Universidad Panamericana con 15 años experiencia en la coordinación de hospitales federales y regionales de la Secretaría de Salud.

Enrique Echeverría y Pérez, médico académico de la UNAM y Fernando Gabilondo Navarro, del posgrado en medicina cirugía y ex director del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán.

Antonio González Hermosillo, jefe de la clínica de disautonomía, miembro de la Academia Mexicana de Medicina y la exlegisladora priista Beatriz Pages Llergo, quien apoyará en temas de comunicación.

“Este grupo de especialistas nos está ayudando a dar un seguimiento puntual a la epidemia en Jalisco.