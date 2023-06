Alfonso Durazo se reúne con AMLO tras reclamo de Claudia Sheinbaum

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo llegó la tarde de este jueves a Palacio Nacional para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El encuentro se da, luego de que la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum lanzara un reclamo el domingo al sonorense por los gritos que recibió durante la plenaria del Consejo Nacional de Morena de presuntos simpatizantes del otro aspirante a la candidatura presidencial por el mismo partido, Marcelo Ebrard.

El reclamo quedó registrado en video y ha sido difundido en redes sociales, se ve a Sheinbaum decir a Durazo: “vinieron con gritos, este, te juro que ya me cansé”. Mientras Durazo le responde que “no hay acuerdo” y ella insiste en reprocharle “nada más me recibieron a gritos a mi”.

El domingo cuando Sheinbaum llegó al hotel de la Plenaria morenista, fue recibida con gritos de “¡piso parejo, piso parejo!

Este jueves el ex canciller Ebrard fue cuestionado respecto al video donde reclama Sheinbaum a Durazo y dijo que no iba a opinar sobre ese tema, sin embargo dijo que el clip es muy claro y, no cree que haga falta decir más de él. Pero comentó que le dijo a sus compañeras y compañeros ayer, miércoles que se tiene que ir “a una campaña de diálogo con nuestras compañeras, compañeros; tenemos que ser muy austeros, tenemos que ser transparentes, tenemos que hacerlo con alegría y tenemos que confiar en la decisión que van a tomar las personas; acercarnos, escucharles, dialogar y proponer”.

Por su parte el presidente López Obrador expresó sobre el video que no se puede meter en eso, pero agregó que “ya es una temporada así como la de calor, ya también es temporada del otro calor y van a estar saliendo cosas, pero todo eso es normal”.

En tanto, el líder del partido oficialista, Mario Delgado dijo que se va a hacer una investigación para saber quién difundió ese video, pues deploró que ese video no debió de haber existido, ya que se recogieron los celulares a los consejeros.

“Ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada para justamente que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión”, comentó Delgado.