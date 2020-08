Alumnos, padres y docentes se enfrentan a fallas técnicas en regreso a clases

Después de un receso vacacional, el inevitable regreso a clases sucedió este lunes, el cual, a diferencia de años anteriores, se caracterizó por tener aulas virtuales y una educación a distancia como consecuencia de la aún activa epidemia en México por Covid-19.

El pasado 14 de marzo las autoridades de Educación anunciaron la suspensión de actividades escolares presenciales con el fin de evitar contagios de coronavirus entre los estudiantes; no obstante está decisión trajo consigo una serie de problemáticas técnicas y de planeación para que las niñas, niños y adolescentes continúen con los planes de estudio a distancia.

Sociedad De vuelta a clases 30 millones alumnos de educación básica

Este año no es la excepción y a tan solo unas horas de que dio comienzo el ciclo escolar 2020-2021 los inconvenientes comenzaron a surgir.

Zoom, la plataforma de encuentros por videoconferencia presentó problemas en México y a nivel mundial, así lo reconoció la empresa de esta aplicación y varios reportes de usuarios en el sitio Down Detector.

Por ello, en la Ciudad de México, la saturación de la plataforma generó que los chats de padres de familia de escuelas privadas se llenaran de mensajes de desconcierto, inconformidad y angustia, pues los alumnos no pudieron durante las primeras horas del día ingresar al sistema o bien, una vez dentro de las salas el programa se cerraba.

“El anfitrión tiene otras reuniones en curso” o “esta reunión ha terminado” fueron los mensajes que en las pantallas de computadoras y tabletas de niños y padres aparecieron una y otra vez, con lo que el primer día de clases no rindió.

Foto: Alejandro Jiménez

Representantes escolares informaron reiteradamente vía redes sociales que el problema era ajeno a las instituciones educativas, mientras buscaban generar nuevas salas en las cuales reubicar a los alumnos para retomar las clases.

Varias familias optaron por dar el día por perdido y esperar a reiniciar este martes las clases una vez que los inconvenientes fueran resueltos.

Confusión en programación de Aprende en Casa

De acuerdo con las autoridades de la educación, el plan "Aprende en Casa" adoptó la televisión porque su cobertura es de 94%, frente a 70% u 80% de internet, por lo que el gobierno, que se alió con cuatro televisoras privadas.

Las clases se impartirán por señal abierta y servicios de cable, aunque los profesores también podrán organizar sesiones por videollamada, explicó este lunes el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

De acuerdo con el funcionario, los contenidos también estarán disponibles en 22 lenguas indígenas, y en zonas alejadas se difundirán igualmente por la radio.

Ante este plan, Concepción Molina, de Xalapa, Veracruz, dijo que el problema mayor con este inicio de clases fue que no se encontraban los canales, tanto en televisión abierta como a través del servicio de cable.

"También hubo contratiempos con el uso de las plataformas digitales principalmente Zoom y Skype, porque no todos los menores y padres de familia sabemos utilizarlos", confirmó.

Foto: Adrián Vázquez

Además, los horarios de la programación de las clases no coincidieron con los otorgados previamente por los profesores, lo que causó que los niños y las niñas se distrajeran, aseguró.

“Casi ni le entendí a las clases, pues de momento pasaban cosas de cuarto (grado) y luego de tercero, como que no estaban bien organizados", expresó Abigail García, estudiante de quinto grado de primaria.

"También no sabía a quién hacerle caso, pues mi maestra mandaba muchos mensajes al WhatsApp y por el otro lado estaban los de la tele hablando", continuó.

En Tlaxcala ocurrió una situación similar. La confusión de canales y horarios para sintonizar las clases de los grados respectivos fue la principal incidencia en el primer día del ciclo escolar 2020-2021, en su modalidad a distancia.

¿Listos para un nuevo ciclo escolar?



Todas tus clases, para este Regreso a Clases - Aprende en Casa II, estarán disponibles en línea, televisión y a través de la página https://t.co/D92N84R1j5.



📚 💻 📱 📝 pic.twitter.com/T8e3WOgcKb — SEP México (@SEP_mx) August 24, 2020

De acuerdo con las opiniones que compartieron los padres de familia, hay canales que transmitirán después de mediodía las clases de primaria, mientras que de preescolar son a muy temprana hora.

Otro caso es el de Itatí Rodríguez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que desde una noche anterior, ya tenía prevista la hora en que sus hijas deberían de tomar la clase. Sin embargo, al prender la televisión esta mañana, en el horario que se le había indicado, nunca encontraron la clase para su hija que cursa tercer grado de primaria.

Foto: Adrián Vázquez

Sin señal de TV abierta

En la zona de la Frailesca, en la comunidad Nuevo México, Chiapas no hay señal de televisión abierta, solo un sistema de cable que no incluye los canales oficiales para las clases, por lo que los padres de familia no saben qué hacer, así lo afirmó Milton Carlos Mendoza, padre de familia de la escuela primaria Juan Aldama.

Milton agregó que su hijo no cuenta con los cuadernillos para trabajar, el servicio de internet en la zona es pésimo y la señal de telefonía móvil es de baja calidad. Por ahora el único medio al que pueden recurrir será a la radio.

En Tapachula, Chiapas, Jade López, de nueve años, cursará el quinto grado de primaria, pero para poder recibir sus clases virtuales sus padres se vieron en la necesidad de contratar el servicio de televisión de paga, ya que su televisor se había quedado obsoleto tras el cambio de señal analógica a la digital.

Y es que al ser un monitor de señal analógica no le permitía sintonizar los canales donde se transmitirán las clases virtuales y solo sintoniza los canales televisivos de Guatemala.

Foto: Adrián Vázquez

Ni televisión, ni internet

Aunado a ello, a lo largo del país existen zonas marginadas, como la colonia Tarahumaras en Ciudad Juárez, Chihuahua, en las que no cuentan con computadora y pocos tienen televisión. Estos alumnos tendrán que esperar a que maestros les entreguen un cuadernillo, aunque ello involucre un gasto de 150 pesos por la impresión.

Escuela y trabajo en casa

En medio del confinamiento que aún mantienen muchas personas, la educación virtual y el teletrabajo o home office se ha juntado, lo que provoca un desajuste en los horarios familiares y poca atención por parte de los padres hacia sus hijos debido a la carga de trabajo. Además, también trae problemas por el uso de aparatos electrónicos o el servicio de internet.

“Las clases de mi hija serán indistintas, con sesiones en Meet de Google, que se suman a las de mi otro hijo que va en quinto de primaria, más mi esposa y yo en home office. Requerimos cuatro equipos de computación con velocidad de internet muy alta para poder trabajar a ese ritmo. Ahí con un iPad viejito solucionamos, pero tendremos que invertir”, expresó un padre de familia de la Ciudad de México.

“Tuvismos imposibilidad de ver los canales de TV abierta por falta de una antena aérea, que requiere una instalación especial para captar las señales más sensibles, que son las que necesita. En la información previa de la SEP se menciona que la TV de paga va a transmitir también las sesiones, pero en el caso de Izzi, el canal 722 que yo necesitaba nunca existió y lo cambiaron a 446, pero sin avisar. Yo tuve que preguntar en redes”, expresó.

Belem, que vive en el estado de Durango, es mamá de dos niñas de siete y cinco años, a quienes debe prestar atención especial y vigilar para que hagan todas las actividades que les indican los profesores, sin embargo también trabaja y le es imposible estar con ellas todo el tiempo. Además en su casa solo hay una televisión por lo que las niñas deben compartir el espacio de la otra para poder hacer sus actividades.

Foto: Adrián Vázquez

Asimismo al no contar con una computadora, fue necesario que un conocido les prestara la suya; sin embargo, se tuvo que hacer adecuaciones para que sea útil pues la pequeña deberá asistir a clases virtuales al menos tres veces a la semana a las 18:00 horas.

“Esas clases serán enfocadas a lo que ella vio en la mañana en la televisión, y si yo no puedo estar en la mañana con ella pendiente de que vea las clases porque trabajo ya no sirvió, no tendrá noción de lo que está hablando la maestra”, cuenta angustiada.

Por su parte Sandra es madre de un niño de seis años a quien desde las 11:00 de la mañana iniciaron las clases virtuales a través de la aplicación de google Meet. Aunque Sandra es ama de casa y puede estar con él, asegura que hay muchos retrasos debido a que no todos los padres de familia saben utilizar la aplicación o no cuentan con el equipo adecuado, “los niños y los papás se distraen mucho y no tienen preparado su equipo, eso provoca muchos retrasos y que las indicaciones no se entiendan correctamente.

Calidad cuestionada

Uno de los menores que arrancó clases bajo el nuevo formato es Emiliano, de 11 años, cuyo padre ya había quedado insatisfecho con las sesiones que remataron el anterior período.

"Eran malos, parecía que los videos eran tomados de Youtube, y me preocupa qué tan bueno pueda ser el 'Aprende en casa II' ahora por televisión. No hay dinero para pagar un tutor que refuerce", comenta Alfredo Urdiain, de 45 años, administrador de un despacho de arquitectura.

El aprendizaje "no se da a través de contenidos informativos sino en la interacción en la comunidad educativa (...) Obviamente el resultado va a ser muy lamentable", advierte por su parte Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Coronavirus golpea a escuelas privadas

Millones de estudiantes regresaron este lunes a clases de manera virtual en México tras concluir un singular periodo vacacional, con una enorme deserción en las escuelas privadas debido al golpe económico generado por la pandemia del coronavirus.

Foto: Adrián Vázquez

Aunque no hay cifras definitivas y el Gobierno dice que aún es difícil cuantificar, gremios de las instituciones escolares particulares calculan que casi dos millones de alumnos de todos los niveles académicos habrían dado de baja y buscado migrar al saturado sistema público, según un recuento de Reuters.

"Estamos ante una crisis tremenda", dijo Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, que afilia a más de seis mil centros de estudios en el país. "Muchas escuelas están quedándose sin población y seguramente van a tener que cerrar".

Tratando de retener la mayor cantidad de alumnos, muchas de estas instituciones están buscando llegar a acuerdos con los padres de los escolares, flexibilizando su oferta de becas y otorgando descuentos y facilidades para el pago de las cuotas, que para algunos parecen ser insuficientes.

"Es ridículo. Nos descontaron un 3% (de la colegiatura), pero previamente la habían subido un 30% en el ciclo anterior", recordó molesta Alicia Martínez, un ama de casa de 37 años, quien desde el inicio de la crisis comenzó a batallar para mantener a sus dos hijos en el colegio de paga.

Foto: Adrián Vázquez

A principios de agosto, el Gobierno anunció un convenio con las principales televisoras del país para dictar el nuevo ciclo académico a través de sus señales para los más de 30 millones de alumnos de poco más de 216 mil 500 escuelas públicas, debido a que la propagación del virus no termina de ceder.

Desde el inicio de la emergencia en marzo, las autoridades pidieron al sector cerrar sus puertas y terminar a distancia el periodo escolar, para resguardar a los alumnos en sus casas.

Del sistema privado al público

El negro panorama también ha obligado a los más de 48 mil colegios privados, que atienden a un 15% del total de la matricula nacional, es decir más de cinco millones de alumnos, a suspender el regreso a las aulas y optar por las clases en línea, un duro revés para muchos institutos que deben su prestigio a su equipamiento e instalaciones.

Al menos 15 padres que hablaron con Reuters en los últimos días dijeron que habían dado de baja a sus hijos de escuelas privadas con la intención de inscribirlos en el sistema público.

Foto: Adrián Vázquez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dicho que está preparada para recibir a los estudiantes que abandonen los colegios particulares por los efectos de la epidemia.

"El sistema educativo en México es muy poderoso. Nadie se va a quedar afuera, estamos preparados para recibir esa migración que se de escuelas privadas de forma natural por las condiciones económicas", dijo recientemente Marcos Bucio, subsecretario de Educación Básica en una conferencia de prensa.

De acuerdo con la SEP, se podría tener un cálculo de la deserción de escuelas privadas hasta después de septiembre cuando el periodo de inscripciones al ciclo escolar culmine definitivamente.

Expertos aseguran que la tormenta sería un duro golpe para al sector educativo en México, especialmente después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, derogó el año pasado una reforma que según la administración anterior buscaba fortalecer el sistema local de enseñanza, uno de los peores calificados entre los países de la OCDE.

Foto: Adrián Vázquez

Según proyecciones de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), otra asociación local del gremio, la mayoría de sus tres mil 500 afiliados vería caer su matrícula hasta en un 30% durante el actual año escolar. Aunque algunos otros de sus miembros podrían reportar una baja de hasta un 60 por ciento.

"La situación es verdaderamente caótica", afirmó su presidenta, María de Jesús Zamarripa. "Con menos niños en los grupos, seguramente muchas escuelas se verán obligadas a hacer ajustes en su personal", agregó.

Zamarripa explicó que en los próximos días representantes del sector presentarán ante el Gobierno una serie de peticiones para tratar de mantenerse a flote, entre ellas, la exención del pago de algunos impuestos mientras dura la pandemia. "Tenemos esperanza en que esto se dé", dijo.

Maestros rurales denuncian irregularidades en ingreso a docencia

Unos 250 jóvenes licenciados de Escuelas Normales de México, que forman a maestros para escuelas rurales, protestaron este lunes en la capital para denunciar supuestas irregularidades en una reciente evaluación para ingresar al servicio docente.

"Exigimos el esclarecimiento de los resultados del proceso de admisión", denunciaban jóvenes del Frente de Egresados de Normales Rurales (FENR) en un boletín.

La convocatoria tuvo lugar en Paseo de la Reforma donde unos 250 jóvenes bloquearon parte de la vía, sin que se registraran altercados.

Según el boletín que repartieron a la prensa, el FENR recordó que las Escuelas Normales Rurales tienen como objetivo formar maestros "críticos, analíticos y reflexivos", capaces de enfrentar cualquier situación en el ámbito educativo.

En este contexto, lamentó que el pasado 7 de agosto se dieron a conocer los resultados de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en los que no se tomaron en cuenta "los criterios excepcionales" propios de la difícil situación que atraviesa el país.

"Es por ello que como egresados normales rurales exigimos la aclaración de dicha evaluación", apuntó el texto.

Protestas similares se han producido este lunes en otros lugares del país, tales como Morelia, Michoacán.

En esta urbe, los normalistas han marchado para pedir un mayor acceso a plazas públicas.

En Chiapas también hubo este lunes una protesta de maestros, en este caso convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen educación pública, empleo y material de protección sanitaria.

Con la pandemia de coronavirus todavía activa, los mexicanos inician este lunes un ciclo escolar a distancia, un hecho sin precedentes para el sistema educativo más grande de habla hispana, con cerca de 36 millones de estudiantes en todos los niveles y dos millones de trabajadores.

Con información de agencias