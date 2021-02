AMH propone al hidrógeno como alternativa para evitar apagones

La Asociación Mexicana de Hidrógeno (AMH) propuso invertir en la generación de hidrógeno como alternativa para generar electricidad en el país para evitar apagones, proteger el medio ambiente mediante la descarbonización.

Alberto Escofet, director regional de Enagás y asociado fundador de AMH, señaló que sólo a través de la inversión en almacenamiento y la diversificación de los combustibles en el sector energético, se logrará evitar en un futuro inmediato afectaciones climatológicas como las heladas en Estados Unidos y que generaron desabasto de gas natural en el país durante tres días consecutivos, desde el lunes pasado.

➡️ ENCO GNV suspenderá suministro de gas natural

Jeff Rault, director ejecutivo de Ewen Energy señaló que la finalidad es centrar los esfuerzos en lograr una descarbonización en México, por lo que “el enemigo no es el gas natural, es más el diésel”.

El secretario técnico de la AMH explicó que dentro de sus componente químicos, el diésel cuenta con entre ocho y 10 partículas de carbón que se convierten en contaminantes del medio ambiente, mientras que el gas natural solo cuenta con una partícula de este elemento, lo cual abona a reducir las emisiones contaminantes por estos contaminantes que se generan al quemarse en las plantas que generan la electricidad que consumen todos los mexicanos.

“Los dos van a vivir, uno no va a quitar el otro. La descarbonización total al hidrógeno es todavía mejor que el gas natural, pero yo creo que no hay que quitar el gas natural, hay que quitar el diesel o todos los combustibles fósiles que tienen mucho carbón y no los que tienen menos carbón”, añadió.

CDMX Coyoacán y GAM, sin luz por cortes programados de Cenace

Dijo que en México tiene dos grandes aplicaciones que podrían ser benéficas para el país y para este tipo de energía no convencional como lo son: la movilidad, donde vehículos particulares, transportes como camiones, metrobuses e incluso el Tren Maya podrán aprovechar el hidrógeno para reducir los gases contaminantes a la atmósfera.

Y segundo, ser un factor de complemento para energías renovables como la solar, donde se buscará atacar el reto de generar energía 24/7, al generar la energía que no se puede transmitir durante la noche mediante el almacenamiento de hidrógeno en el día y aprovecharlo en estas intermitencias para eliminarlas.

Israel Hurtado, fundador de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, señaló que el principal motor para impulsar una industria alrededor del hidrógeno será el “no tener obstáculos”, ya que aseguró que México tiene un gran potencial.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Detalló que en europa hay apoyos gubernamentales que fomentan esta industria, por ejemplo Alemania que destina siete mil millones de euros para proyectos con hidrógeno en ese país y dos mil millones de euros para proyectos fuera de sus límites territoriales.

La Secretaría de Energía estipula en su Programa Institucional impulsar el desarrollo de una industria de hidrógeno; sin que, hasta el momento, haya dado detalles de cómo se efectuará su progreso.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music