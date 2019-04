AMLO admite haberle quitado elementos de seguridad a Fox para dárselos a Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Felipe Calderón le solicitó en una carta aumentar el número de elementos de seguridad a su servicio, porque temía por su vida debido a la guerra que emprendió contra el narcotráfico.

Durante la conferencia mañanera, explicó que era válida esa petición, y por ello decidió quitarle tres elementos de seguridad a Vicente Fox y cederlos al expresidente michoacano, pues los argumentos de Fox Quezada no tenían fundamentos.

"Como lo expresó el expresidente Calderón en la carta que me envió, me tocó, me dice enfrentar lo de luchar, el combate, la guerra al narcotráfico y hay gente que se siente afectada y tengo preocupación por eso entonces ahí hay una justificación, es algo especial, le tocó a él hacer algo, en caso del presidente Fox no es convincente", expresó.

Ambos exmandatarios tenían a su disposición a ocho elementos militares para su protección, pero después de analizar sus casos, hicieron un reajuste.

De modo que, ahora a Fox lo cuidan cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y a Felipe Calderón 12.

Por otro lado, Obrador comentó que los expresidentes, si así lo desean podrán tener seguridad privada, sólo si la pagan de su bolsillo.

"Se están haciendo estas excepciones por razones especiales. Yo quisiera proteger a todos los mexicanos y hacia allá vamos, pero sí les pido que comprendan estos casos, es lo mínimo, estamos hablando de cinco elementos, eran ocho, y en el caso de Felipe Calderón son 12", reiteró.

Comentó que son la excepción a la regla, pues ni Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo ni Carlos Salinas de Gortari reciben protección ni pensión presidencial, como parte de las medidas de austeridad.